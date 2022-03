LIVE – Under 15, Benevento-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Benevento: 1 Nunziante, 2 Zanni (C), 3 Masi, 4 Cerciello, 5 Nonga, 6 Verza, 7 Borrelli, 8 Pellino, 9 De Stefano, 10 Santucci, 11 Buccoliero. A disp. 12 Marino, 13 De Marco, 14 Falcone, 15 Baldinucci, 16 Diez, 17 Giorgione, 18 Coppola, 19 Puca, 20 Sasso. All. Carbone.

Napoli: 1 A. Sorrentino, 2 Ponticelli, 3 F. Distratto (C), 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 C. Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 Gisondi, 13 Carofilo, 14 Lupacchio, 15 Buzzella, 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 P. Sorrentino, 19 Riccio, 20 Iovine. All. Sorano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono reduci dal pareggio interno contro la Roma capolista, occupano il secondo posto in classifica a tre punti dai giallorossi e con due di vantaggio sul Frosinone terzo in classifica. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four. Le terze, le quarte, le quinte e le seste di ogni girone, invece, passano per i play-off. All’andata finì 1-0 per il Benevento, era il 31 ottobre scorso, si tratta dell’ultima sconfitta del Napoli in campionato.