LIVE – Under 15, Frosinone-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Frosinone: 1 Marini, 2 Riccone, 3 Cazora, 4 Diodati (C), 5 Dolciami, 6 Falli, 7 De Filippis, 8 Tocci, 9 Lombardo, 10 Molignano, 11 Baptista. A disp. 12 Gabriele, 13 Lupi, 14 Oscurato, 15 Di Franco, 16 Tiberi, 17 Menichelli, 18 Buonpane, 19 Belli, 20 Vigliotti. All. Mizzoni

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo, 7 Giglio, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Distratto D. A disp. 12 Giordano, 13 Carofilo, 14 Di Fiore, 15 Buzzella, 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 Raiola, 19 Sorrentino P., 20 Iovine. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato Under 15 girone D. Si riparte dopo la domenica della sosta, gli azzurrini due settimane fa hanno battuto 3-0 la Lazio al Kennedy. Il Napoli è quinto in classifica ma le distanze non sono ampie, il Frosinone capolista è a +4, la Roma seconda in classifica ha tre punti di vantaggio sugli azzurrini. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale mentre le terze, le quarte e le due migliori quinte dei quattro gironi devono passare per i play-off.