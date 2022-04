LIVE – Under 15, Lazio-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Lazio: 1 Masi, 2 Scuto, 3 Trifelli, 4 Chiucchiuni, 5 Bittarri, 6 Francioli, 7 Pernaselci, 8 De Martino, 9 Carbone, 10 Miconi, 11 Bongiorno. A disp. 12 Natale, 13 Formisano, 14 Mocci, 15 Gori, 16 Petrone, 17 Fazio, 18 Marsili, 19 Polito, 20 Vernesi. All. Gonini.

Napoli: 1 A. Sorrentino, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto (C), 4 Cimmaruta, 5 P. Garofalo, 6 C. Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Riccio. A disp. 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Ponticceli, 15 Rocco, 16 Testa, 17 Raiola, 18 P. Sorrentino, 19 Iovine. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del girone D del campionato Under 15 serie A e B. Gli azzurrini sono primi in classifica in compagnia di Frosinone e Roma, le prime due approdano direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nel percorso verso la final four. La Lazio insegue a -6 dal terzetto di testa, a tre partite dalla fine è quindi un appuntamento importante per definire la classifica. Nell’ultimo turno due settimane fa il Napoli ha battuto 2-0 il Crotone mentre la Lazio ha pareggiato 1-1 sul campo della Reggina.