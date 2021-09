LIVE – Under 15, Lecce-Napoli 1-4: Ligorio accorcia le distanze

11′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Lupacchio e Picca, dentro Ponticelli e Iovine

6′ – Gol del Lecce! Accorcia le distanze Ligorio

3′ – Poker del Napoli! Doppietta di Sorrentino che si libera di due difensori avversari e segna il quarto gol del match

Inizia la ripresa

Fine primo tempo

33′ – Gol del Napoli! Sul dischetto si presenta proprio Napoletano che firma il tris

32′ – Rigore per il Napoli! Atterrato in area di rigore Napoletano

25′ – Napoli vicino allo 0-3 con D. Distratto vicino alla doppietta: solo davanti a F. Negro prova lo scavetto ma il pallone viene salvato da un difensore avversario sulla linea

18′ – Gol del Napoli! Raddoppiano gli azzurrini con uno schema su punizione finalizzato da D. Distratto

9′ – Lecce vicino al pareggio con un tiro da fuori area di G. Ria

2′ – Gol del Napoli! Ha segnato Sorrentino! Passaggio filtrante per il numero 7 degli azzurrini che angola bene il tiro davanti al portiere

1′ – Grande azione del Napoli che parte bene con D. Distratto che tutto solo calcia in porta, ma F. Negro intercetta

Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Lecce: 1 Negro F., 2 Negro P, 3 Petroso, 4 De Luca, 5 Attanasio, 6 Lombardi (C), 7 Ria P., 8 Ria G., 9 Ligorio, 10 Brigida, 11 Leo. A disp. 12 Atotor, 13 Sasso, 14 Gianfreda, 15 Leone, 16 Grapsi, 17 Perrone, 18 Spinelli, 19 Portaccio. All. Chevanton.

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo, 7 Sorrentino, 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Distratto D. A disp. 12 La Matta, 13 Ponticelli, 14 Di Fiore, 15 Buzzella, 16 Cacace, 17 Arzillo, 18 Giglio, 19 Iovine. All. Sorano.

Arbitro: sig. Colazzo

1° Assistente: sig. Spedicato

2° Assistente: sig. Carluccio

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lecce-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato under 15 girone C. Inizia il campionato degli azzurrini di mister Sorano, in questa categoria si riparte dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia.