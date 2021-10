LIVE – Under 15, Napoli-Benevento 0-0: inizia il match

11:00 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F., 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo C., 7 Distratto D., 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Sorrentino P. A disp. 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Di Fiore, 15 Buzzella, 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 Raiola, 19 Giglio, 20 Iovine. All. Sorano.

Benevento: 1 Nunziante, 2 Zanni, 3 Falcone, 4 De Marco, 5 Nonga, 6 Verza, 7 Masi, 8 Borrelli, 9 Nurcato, 10 Santucci, 11 Buccoliero. A disp. 12 Marino, 13 Sgambato, 14 Cercielo, 15 Sasso, 16 Puca, 17 Diez, 18 De Stefano, 19 Pellino, 20 Coppola. All. Carbone.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Benevento, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini hanno sette punti in classifica, gli stessi dei sanniti e la vetta della classifica è distante tre punti, la occupa la Roma. Nell’ultimo turno l’Under 15 del Napoli ha pareggiato 0-0 proprio in trasferta contro i giallorossi. Il Benevento, invece, all’esordio ha pareggiato sul campo del Frosinone, poi ha battuto Cosenza e Lecce, domenica scorsa è arrivata la prima sconfitta in casa contro la Reggina che riuscì a vincere anche al Kennedy.