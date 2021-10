LIVE – Under 15, Napoli-Benevento 0-1: inizia la ripresa

10′ – Angolo Napoli, nulla di fatto: allontana il Benevento

5′ – Intervento pericoloso di Distratto D., l’arbitro fischia il fallo ed estrae il cartellino giallo

3′ – Angolo per il Benevento, il colpo di testa di Verza finisce fuori

1′ – Nel Benevento entra De Stefano per Nurcato

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo senza recupero

33′ – Che occasione per il Napoli! Cross di Sorrentino P. per Picca che da solo in mezzo all’area di rigore tira di pochissimo fuori alla destra di Nunziante

28′ – Ci prova Santucci da fuori area, palla alta e a lato

24′ – Nulla di fatto da corner per il Benevento, la difesa del Napoli se la cava egregiamente

21′ – Azione offensiva del Napoli, la più pericolosa finora: tiro di Napoletano rimpallato da Falcone, la palla arriva ad Arzillo che prova un tiro-cross diagonale basso, la palla termina di poco a lato

17′ – Buona trama di Borrelli sulla trequarti, la palla arriva a Buccoliero ma il suo tiro si spegne a lato senza troppe pretese

16′ – Napoli inconcludente: dopo una buona trama offensiva, non riesce ad andare al tiro dal limite dell’area

13′ – Gol del Benevento! Azione sulla destra, palla messa al centro, batti e ribatti in area: arriva Borrelli che dopo aver atteso forse troppo tempo calcia in porta, deviazione della difesa del Napoli che favorisce la rete

9′ – Distratto D. dopo una buona percussione arriva in area di rigore, ma viene fermato da Masi

8′ – Nurcato temporeggia troppo in area e viene fermato dalla difesa azzurra

7′ – Sostanziale equilibrio, si gioca soprattutto a centrocampo

4′ – Il Benevento, invece, si schiera con un 3-5-2: davanti al portiere Nunziante ci sono Zanni, Nonga e Verza; De Marco davanti alla difesa con Borrelli e Santucci ai suoi lati; gli esterni sono Masi e Falcone; davanti la coppia formata da Nurcato e Buccoliero

3′ – Il Napoli si schiera con Gisondi in porta, Lupacchio e Distratto F., sulle fasce difensive, con Rocco e Garofalo centrali. Cimmaruta davanti alla difesa con Arzillo e Napoletano mezzali. Quest’ultimo in fase offensiva si alza sulla batteria dei trequartisti con Sorrentino e Distratto D. dietro Picca

11:00 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F., 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo C., 7 Distratto D., 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Sorrentino P. A disp. 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Di Fiore, 15 Buzzella, 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 Raiola, 19 Giglio, 20 Iovine. All. Sorano.

Benevento: 1 Nunziante, 2 Zanni, 3 Falcone, 4 De Marco, 5 Nonga, 6 Verza, 7 Masi, 8 Borrelli, 9 Nurcato, 10 Santucci, 11 Buccoliero. A disp. 12 Marino, 13 Sgambato, 14 Cercielo, 15 Sasso, 16 Puca, 17 Diez, 18 De Stefano, 19 Pellino, 20 Coppola. All. Carbone.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Benevento, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini hanno sette punti in classifica, gli stessi dei sanniti e la vetta della classifica è distante tre punti, la occupa la Roma. Nell’ultimo turno l’Under 15 del Napoli ha pareggiato 0-0 proprio in trasferta contro i giallorossi. Il Benevento, invece, all’esordio ha pareggiato sul campo del Frosinone, poi ha battuto Cosenza e Lecce, domenica scorsa è arrivata la prima sconfitta in casa contro la Reggina che riuscì a vincere anche al Kennedy.