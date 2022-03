LIVE – Under 15, Napoli-Crotone: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto (C), 4 Testa, 5 Rocco, 6 C. Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Iovine, 10 Napoletano, 11 P. Sorrentino. A disp. 12 A. Sorrentino, 13 Carofilo, 14 Ponticelli, 15 Buzzella, 16 P. Garofalo, 17 Cacace, 17 Giglio, 19 Riccio, 20 Esposito. All. Sorano.

Crotone: 1 Stassi, 2 Piperis, 3 Ruggiero, 4 Mirarchi, 5 Pesce, 6 Pagano, 7 Buonaccorsi (C), 8 Maiolo, 9 Frasca, 10 Fratto, 11 Romeo. A disp. 12 Foresta, 13 Parise, 14 Sulla, 15 Battigaglia, 16 Basso, 17 Campanella, 18 Iaquinta. All. Marsala.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Crotone, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini vogliono tornare a vincere dopo i pareggi contro Roma e Benevento, occupano il secondo posto in classifica insieme al Frosinone (il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti finora) a due punti di distanza dalla Roma. Le prime due della classifica vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste, invece, approdano ai play-off.