RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Empoli 2-1 (19’s.t.Piccolo, 26’s.t.Schiattarella, 35’s.t.Olivieri)

Terminata la partita

43′ Colpo di testa di Di Piede: pallone a lato

40′ Concessi quattro minuti di recupero

40′ Punizione dalla mediana, De Fenza si lascia sfuggire il pallone ma poi il Napoli riesce a deviare in calcio d’angolo

37′ Cambio nell’Empoli: Lodi subentra ad Orlando

36′ Palla in verticale di Petriccione per Di Tella, che tira: Flaccadori è attento sul primo palo e devia in angolo

35′ Gol Empoli! Sulla punizione successiva, dopo un ribatti e ribatti, Olivieri riesce a battere De Fenza

34′ Ammonito Cacciapuoti per un fallo al limite dell’area di rigore su Oliver

32′ Lancio centrale, deviazione di De Crescenzo: si inserisce Misciagna, ma è bravo De Fenza a fermarlo

31′ Ammonito Cafassa

30′ Bravo De Fenza ad anticipare Savelli in uscita bassa

26′ Gool Napoli!! Calcio di punizione di Petriccione, spizzata di Luca Piccolo e Schiattarella la mette il pallone sotto sulla traversa

23′ Cambi anche nel Napoli: escono Carafa e Piccolo ed entrano Farinelli e Di Tella

23′ Doppio cambio nell’Empoli: escono Sljevic e Mazzantini ed entrano Savelli e Petreni

20′ Punizione dalla sinistra dell’Empoli: palla tesa sul secondo pallo che arriva a Russomando, che colpisce di testa: palla alta sopra la traversa

19′ Goool del Napoli!! Punizione di Petriccione dalla destra, stacca di testa Luca Piccolo che porta in vantaggio gli azzurrini

16′ Flaccadori riesce a respingere sul primo palo un calcio d’angolo insidioso di Petriccione

15′ Dopo un rimpallo, Mantovani attacca l’area avversaria e tira: diagonale che termina di poco a lato

3′ Colpo di testa di De Crescenzo sugli sviluppi di una punizione calciata dalla mediana: pallone di poco a lato

Iniziato il secondo tempo

Terminato primo tempo

34′ Tiro di Di Piede: blocca centralmente il portiere

32′ Cambio Napoli: esce per infortunio Carafa ed entra Costabile

19′ Calcio di punizione di Lombardo deviato: il portiere fa suo il pallone

17′ Occasione Empoli! Calcio d’angolo dalla sinistra: Mantovani, tutto solo, stacca ma manda il pallone a lato

16′ Conclusione di Mazzantini provvidenziale l’intervento di Schiattarella

13′ Proteste del Napoli per una spinta in area di rigore di Di Piede ai danni di Lombardo

8′ Di Piede prova il tiro dal limite del’area pallone in calcio d’angolo

Iniziata la partita

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 De Fenza, 2 Cafasso, 3 Botta, 4 De Crescenzo, 5 Piccolo, 6 Cacciapuoti, 7 Schiattarella, 8 Carafa, 9 Piccolo, 10 Petriccione, 11 Lombardo A disposizione 12 Fulgione, 13 Di Pietro, 14 Zanoni, 15 Amitrano 16 Costabile, 17 Farinelli, 18 Di Tella, 22 D’ Alessio Allenatore Salvatore Galizia

Empoli (3-4-3): 1 Flaccadori, 2 Suljevic, 3 Mantovai, 4 Oliver, 5 Russomando, 6 Orlando, 7 Brogi, 8 Mazzantini, 9 Misciagna, 10 Olivieri, 11 Di Piede A disposizione 12 Forno, Yzeiri, 14 Boeri, 15 De Ferdinando, 16 Savelli, 17 Lodi, 18 Petreni, 19 Cangiano, 20 Capitoni Allenatore Stefano Russo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini, terzi in classifica, sono reduci dal pareggio di Palermo mentre l’Empoli, invece, quarto insieme al Frosinone in zona play-off, viene dalla vittoria per 3-2 in casa contro la Lazio. Il Napoli è terzo a -6 dalla Roma seconda in classifica, le prime due approdano direttamente agli ottavi di finale mentre dalla terza alla sesta si passa per i play-off.