RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Juve Stabia 2-1 (34′ p.t. Botta; 21′ s.t. Di Tella rig.; 32′ s.t. Tambaro)

Fine del match

40′ – 4′ di recupero

39′ – Cambio Juve Stabia: fuori Amaro dentro Carbone

37′ – Attacca la Juve Stabia, punizione di Di Bello, palla per Greco che la sfiora di testa a pochi passi, la palla finisce nella zona di De Fenza che blocca

35′ – Cambio nel Napoli: fuori Carafa, dentro Farinelli

34′ – Ammonito Schiattarella che ferma una ripartenza avversaria

32′ – Gol della Juve Stabia. La punizione viene battuta da Tambaro, il tiro deviato batte De Fenza. Tambaro è ex Napoli così come Rivieccio

31′ – Punizione dal limite dell’area, serpentina di De Micco che viene atterrato da Piccolo L.

31′ – Ammonito un componente della panchina del Napoli per proteste

30′ – Occasione per la Juve Stabia, lancio di D’Amato per Caterino che fa il pallonetto a De Fenza, il pallone si stampa sull’incrocio dei pali

28′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Petriccione e Di Tella, dentro Fattorusso e Battipaglia

26′ – Tre cambi nella Juve Stabia: fuori Rivieccio, Quagliarella e Olivieri; dentro De Micco, Caterino e Veneziano

24′ – Grande occasione per la Juve Stabia, palla persa sulla trequarti dal Napoli, in area di rigore su rimpallo ha una grande occasione Tambaro che calcia con lo specchio della porta davanti, provvidenziale chiusura di Piccolo L.

22′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Cafasso e Piccolo S., dentro Di Pietro e Amendola

21′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!! Dal dischetto si presenta Di Tella che calcia centrale e batte Gallifuoco che si era tuffato alla sua destra

21′ – RIGORE PER IL NAPOLI!!! L’arbitro fischia il penalty dopo un fallo di mano in area in seguito a un cross di Botta

16′ – Palla persa dal Napoli mentre costruisce dal basso, la recupera Carafa che tenta il tiro dalla distanza, che però è centrale, blocca il portiere

11′ – Punizione dalla mediana da parte della Juve Stabia, cross al centro, colpo di testa all’indietro di Schiattarella che rischia l’autogol, ma il pallone finisce di poco a lato. Su successivo corner nulla di fatto

10′ – Attacca la Juve Stabia, cross basso di Amaro dalla destra per Olivieri che sottoporta non riesce né a controllare, né a tirare, aggancio sbagliato e palla che scivola sul fondo

7′ – Corner dalla destra per il Napoli, stacca Cacciapuoti, pallone a lato

2′ – Azione sviluppata sulla destra da parte del Napoli, cross di Schiattarella che attraversa l’intera area, ma nessuno riesce a intervenire

13:54 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

37′ – Contatto tra Di Bello e Di Tella in area, l’arbitro lascia correre

37′ – Su punizione dalla mediana, colpo di testa di Olivieri, arriva in scivolata il tiro di Rivieccio, parata di De Fenza in uscita

37′ – Ammonito Petriccione che ha fermato fallosamente Greco in ripartenza

34′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!!! Tiro dalla distanza di Botta che si infila nell’angolino. Dedica speciale della rete, la squadra mostra la maglia col nome di Angelo Zanoli che ha subito un infortunio

30′ – Pericolo che nasce da fallo laterale, colpo di testa di un difensore della Juve Stabia, sulla seconda palla si avventa Di Tella che aggancia dentro l’area, si gira e calcia a lato

28′ – Cross dalla destra, smanaccia Gallifuoco, sul secondo palo arriva De Crescenzo in scivolata, ma non riesce a inquadrare la porta

24′ – La Juve Stabia prova a colpire in contropiede con Rivieccio che si sgancia in avanti, ma il suo cross è troppo lungo per i compagni

24′ – Angolo dalla sinistra, cross al centro e Russo praticamente fa auto-palo colpendo il pallone di testa sul primo con il pallone che è finito sul secondo palo

21′ – Tiro di De Crescenzo dalla distanza, errore del portiere che gli scappa la palla dalle mani ma riesce a metterla in corner

16′ – Tiro dalla distanza di Cafasso, palla alta sopra la traversa

16′ – De Crescenzo prova il gol olimpico da corner, la palla si spegne sulla parte alta della rete

13′ – Rinvio dalle retrovie, il difensore della Juve Stabia con un intervento di testa la manda all’indietro, tiro al volo di Di Tella ma anche in questa occasione è fuorigioco

13′ – Prima azione del Napoli, palla in verticale per Petriccione, imbucata per Di Tella che però in fuorigioco

1′ – Ci prova subito la Juve Stabia, tiro di Olivieri in diagonale, palla di poco a lato

13:01 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 De Fenza, 2 Cafasso, 3 Botta, 4 De Crescenzo (C), 5 Piccolo L., 6 Cacciapuoti, 7 Schiattarella, 8 Carafa, 9 Piccolo S., 10 Petriccione, 11 Di Tella. A disp. 12 Gallinaro, 13 Di Vico, 14 Di Pietro, 15 Battipaglia L., 16 Farinelli, 17 Amendola, 18 Lombardo, 19 Fattorusso, 20 Battipaglia A. All. Galizia.

Juve Stabia: 1 Gallifuoco, 2 D’Amato, 3 Francione (C), 4 Russo, 5 Greco, 6 Rivieccio, 7 Amaro, 8 Di Bello, 9 Quagliarella, 10 Tambaro, 11 Olivieri. A disp. 12 Buonaiuto, 13 Sepe, 14 Di Sarra, 15 Carbone, 16 De Micco, 17 Caterino, 18 Guillari, 19 Diletto, 20 Veneziano. All. Romano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Juve Stabia, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono terzi in classifica a -6 dalla Roma seconda, le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale mentre dalla terza alla sesta si va ai play-off. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta di Catanzaro, la Juve Stabia è penultima con 13 punti e nell’ultimo turno ha perso 5-0 in casa contro la Lazio.