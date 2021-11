LIVE – Under 15, Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Di Fiore, 3 Distratto F., 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo C., 7 Giglio, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Sorrentino P. a disposizione 12 Sorrentino A., 13 Carofilo, 14 Buzzella, 15 Garofalo P., 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 Raiola, 19 Riccio, 20 Iovine allenatore Gennaro Sorano

Lazio: 1 Masi, 2 Formisano, 3 Ciucci, 4 Petrone, 5 Bizzarri, 6 Scuto, 7 Trigelli, 8 Polito, 9 Vernesi, 10 Miconi, 11 Fazio a disposizione 12 Mazzù, 13 Mocci, 14 Gori, 15 Venditti, 16 Cucu, 17 Pernaselci, 18 Marsili, 19 Cangemi, 20 Carbone allenatore Simone Gonini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la settima giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono reduci dal successo sul campo del Crotone, occupano la quinta posizione della classifica con dieci punti. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, dalla terza alla sesta classificata devono passare per i play-off. La Lazio è la capolista con quindici punti in sei partite, soltanto il Frosinone è riuscito a fermarla vincendo 3-2 alla terza giornata. Nell’ultimo turno i biancocelesti hanno battuto 1-0 la Reggina.