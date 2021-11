LIVE – Under 15, Napoli-Lazio 2-0: raddoppio di Picca

21′ Dopo una schema su calcio di punizione, ci prova di nuovo Miconi: pallone fuori

16′ Tiro a giro di Sorrentino P.: blocca il portiere della Lazio

11′ Occasione Lazio. Tiro di Formisano, dopo un errore di un avversario, che termina fuori

8′ Goooool del Napoli!!!!!! Raddoppio di Picca. Gli ospiti si lamentano per un fallo precedente a centrocampo non fischiato

6′ Tiro di Miconi: para Gisondi con i pugni. Sul continuo dell’azione c’è un altro tiro dei capitolini, che termina fuori

5′ Goool del Napoli!!!! Contropiede degli azzurrini con Giglio, che di sinitro porta in vantaggio i partenopei

Iniziata la gara

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-4-1-1): 1 Gisondi, 2 Di Fiore, 3 Distratto F., 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo C., 7 Giglio, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Sorrentino P. a disposizione 12 Sorrentino A., 13 Carofilo, 14 Buzzella, 15 Garofalo P., 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 Raiola, 19 Riccio, 20 Iovine allenatore Gennaro Sorano

Lazio (3-4-1-2): 1 Masi, 2 Formisano, 3 Ciucci, 4 Petrone, 5 Bizzarri, 6 Scuto, 7 Trigelli, 8 Polito, 9 Vernesi, 10 Miconi, 11 Fazio a disposizione 12 Mazzù, 13 Mocci, 14 Gori, 15 Venditti, 16 Cucu, 17 Pernaselci, 18 Marsili, 19 Cangemi, 20 Carbone allenatore Simone Gonini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la settima giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono reduci dal successo sul campo del Crotone, occupano la quinta posizione della classifica con dieci punti. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, dalla terza alla sesta classificata devono passare per i play-off. La Lazio è la capolista con quindici punti in sei partite, soltanto il Frosinone è riuscito a fermarla vincendo 3-2 alla terza giornata. Nell’ultimo turno i biancocelesti hanno battuto 1-0 la Reggina.