RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Roma 2-2 (7′ Petriccione (Na), 14′ Carafa (Na), 18′ Sperlonga (Ro), 30′ Basile (Ro))

Termina la partita.

44′ Ammonito Lombardo.

43′ La Roma si riaffaccia nell’area del Napoli: cross dalla destra di Gargiulo per Gianelli che non centra lo specchio.

42′ La Roma rischia grosso! Palla scodellata in avanti dal Napoli, il portiere respinge con i pugni ma la regala a Battipaglia che colto impreparato non riesce ad angolare bene il pallone e lo riconsegna all’estremo difensore.

Vengono assegnati 4′ di recupero.

37′ Il Napoli insiste nel cercare il vantaggio: Amendola da una palla filtrante a Battipaglia ma l’estremo difensore anticipa la giocata piombandogli sui piedi e strappandogli il pallone.

36′ Cambio Napoli: fuori Carafa dentro Lombardo.

30′ Ammonito mister Trombetti della Roma per proteste.

29′ Il Napoli vicino al vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva al centro per Amendola che colpisce al volo ma la palla termina di poco al lato.

28′ Cambio della Roma: esce Basile ed al suo posto entra Gianelli.

24′ Doppio cambio Napoli: entra Battipaglia ed esce Piccolo, entra Farinelli ed esce Schiattarella.

22′ Ammonito un componente della panchina del Napoli.

21′ Cambio Roma: esce Presutti entra Ferretti.

21′ Ammonito Dattilo per trattenuto un membro della squadra azzurra.

20′ Occasionissima Napoli! Amendola appena entrato serve in area Carafa che tira col sinistro mala palla viene deviata e colpisce il palo che salva la Roma.

19′ Cambio per il Napoli: esce Di Tella entra Amendola

14′ Altra grande occasione per il Napoli! De Crescenzo tira dai venti metri mettendo in difficoltà l’estremo difensore giallorosso che prima con il piede ed in un secondo momento col ginocchio salva la porta.

10′ Ottima occasione costruita da Napoli! Di Tella recupera palla al limite dell’area che immediatamente libera un tiro fulmineo che termina di poco alla destra del portiere.

3′ De Crescenzo si libera di due avversari al limite dell’area, ci prova con il sinistro ma la palla finisce di poco al lato

Inizia la ripresa

44′ – Con quattro minuti di recupero è finito il primo tempo. Si va all’intervallo sul 2-2

38′ – Ammonito l’allenatore del Napoli Galizia per proteste

30′ – 2-2! Basile spiazza De Fenza per il pareggio giallorosso

29′ – Rigore per la Roma! Sperlonga va via sulla sinistra, Basile viene atterrato al momento del tiro da Cafasso e l’arbitro concede il penalty.

25′ – Sinistro ciabattato di Basile che diventa buono per Cancedda ma il numero 2 giallorosso tutto solo davanti al portiere calcia alto sopra la traversa

21′ – Attacca la Roma, tiro di Basile, la conclusione è debole e centrale, blocca De Fenza

18′ – La Roma accorcia le distanze, palla in verticale di Basile che buca i difensori centrali, Sperlonga batte Battipaglia

14′ – GOOOOOL! Raddoppio Napoli, palla alzata a campanile, spizzata di Piccolo S. per Carafa che fa 2-0

9′ – Ammonito Sperlonga per un fallo con la gamba un po’ alta

7′ – GOOOOOOOOOL! Gran gol di Petriccione da calcio d’angolo dalla destra, il pallone gira e finisce direttamente in porta.

6′ – Attacca il Napoli, tutta di prima, calcia Dattilo, è attento Mastrocinque sul primo palo.

2′ – Ancora una palla-gol per i giallorossi: stacca Sperlonga e blocca De Fenza

1′ – Grande occasione per la Roma con Basile che dalla sinistra, da posizione defilata, ci prova ma De Fenza è attento e blocca il tiro.

12:34 – Inizia la gara, è il Napoli a dare avvio alle ostilità

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: De Fenza, Battipaglia, Di Pietro, De Crescenzo, Cafasso, Cacciapuoti, Schiattarella, Carafa, Piccolo. PANCHINA: Gallinaro, Piccolo, Costabile, Farinelli Visone Lombardo, Amendola, Battipaglia, D’Alessio. All.: Salvatore Galizia.

ROMA:

Mastrocinque; Cancedda, Dattilo, Gargiulo, De Benedetto, Vasta, Basile, Bartolini, Sperlonga, Presutti, Mastropietro. A disp.: Carta, Soares Da Cruz, Mattei, Alfei, Tarnovetsky, Ferretti, Do Santos, Gianelli, Xhemali. All. Trombetti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la decima giornata del girone C del campionato Under 15. È una sfida al vertice, gli azzurrini sono terzi a -2 dalla Roma seconda e a -5 dalla Fiorentina capolista. Il Napoli è reduce dalla sconfitta per 4-3 sul campo della Fiorentina, la Roma, invece, ha vinto 2-0 nel derby contro la Lazio.