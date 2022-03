LIVE – Under 15, Napoli-Roma: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 A. Sorrentino, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto, 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 C. Farofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 19 Napoletano, 11 Giglio. A disp: 12 Gisondi, 13 Buzzella, 14 Di Fiore, 15 Cannavacciuolo, 16 Raiola, 17 Cacace, 18 P. Sorrentino, 19 Riccio, 20 Iovine. All. Sorano.

Roma: 1 De Marzi, 2 Tasauro, 3 Cama, 4 Zinni, 5 Di Nunzio, 6 Candido, 7 Scacchi, 8 Arduini, 9 Cinti, 10 Coletta, 11 Belmonte. A disp. 12 Stomeo, 13 Marchetti, 14 Terlizzi, 15 Nardin, 16 Lulli, 17 Malafronte, 18 Sugamele, 19 De Caro, 20 Morucci.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 15 A e B. S’affrontano le prime due della classifica che al momento andrebbero direttamente ai quarti di finale dei play-off, saltando un turno nella rincorsa verso la final four. Il Napoli è secondo in classifica a tre punti di distacco dalla Roma, all’andata finì 0-0. Gli azzurrini sono in un ottimo momento, due settimane fa contro il Lecce, prima della sosta per l’impegno contro la Spagna della Nazionale di categoria a cui ha partecipato anche il difensore azzurro Garofalo, hanno conquistato la settima vittoria consecutiva. Un percorso con cui si sono radicati al secondo posto, con quattro punti di vantaggio sul Benevento, prossimo avversario del Napoli.