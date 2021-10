LIVE – Under 15, Napoli-Salernitana 1-0: azzurrini subito in vantaggio!

22′ – Ottima intuizione di Distratto D. per Distratto F. che non riesce a controllare e mirare alla porta della Salernitana

17′ – Il Napoli si schiera con un 4-3-3: linea difensiva formata da Lupacchio e Distratto F. sulle fasce con Rocco e Garofalo i centrali; Cannavacciuolo e Napoletano mezzali con Cimmaruta davanti alla difesa; attacco formato da Giglio, Picca e Distratto D.

14′ – Dalla distanza ci prova Napoletano, tiro deviato in corner, sul quale stacca Rocco ma il pallone finisce fuori

13′ – Buona azione costruita da Distratto D. e da Distratto F., cross per Picca che anticipa tutti, contrasto col difensore, ne viene fuori una palla sporca che finisce a lato

9′ – Napoli pericoloso con un cross di Lupacchio, bell’aggancio di Distratto D. sul secondo palo, salva tutto il numero D’Amore con un intervento provvidenziale nell’area piccola

6′ – Il Napoli rischia su un angolo dalla destra, il portiere esce a vuoto, ma il pallone finisce sul fondo per fortuna degli azzurrini

2′ – GOL DEL NAPOLI! Sugli sviluppi di un angolo, battuto da Distratto D. verso Picca che nell’area di rigore ha anticipato tutti e ha battuto il portiere della Salernitana

10:32 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo, 7 Giglio, 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Distratto D. A disp. 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Di Fiore, 15 Buzzela, 16 Raiola, 17 Arzillo, 18 Sorrentino P., 19 Riccio, 20 Iovine. All. Sorano.

Salernitana: 1 Palazzo, 2 Maresca, 3 Farina A., 4 Masullo, 5 D’Amore, 6 Nunziata, 7 Farina M., 8 Migliore, 9 Noto, 10 Flamino, 11 Chietti. A disp. 12 Figliamondi, 13 Catuogno, 14 Amirante, 15 Amore, 16 Nobler, 17 Trezza, 18 Buccella, 19 Zecca, 20 Cafaro. All. De Feo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la terza giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini affrontano la Salernitana dopo la sosta, nelle prime due sfide hanno portato a casa tre punti con la vittoria in trasferta contro il Lecce e la sconfitta interna contro la Reggina. La Salernitana non ha ancora conquistato punti, è caduta fuori casa contro la Reggina e tra le mura amiche contro la Lazio.