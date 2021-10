Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la terza giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini affrontano la Salernitana dopo la sosta, nelle prime due sfide hanno portato a casa tre punti con la vittoria in trasferta contro il Lecce e la sconfitta interna contro la Reggina. La Salernitana non ha ancora conquistato punti, è caduta fuori casa contro la Reggina e tra le mura amiche contro la Lazio.