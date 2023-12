LIVE – Under 15, Parma-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Parma: 1 Frea, 2 Bongiorni, 3 Berton, 4 Solari (C), 5 Maggi, 6 Bennardo, 7 D’Effremo, 8 Ruenes, 9 Peruch, 10 Mama, 11 Ulietti. A disp. 12 Colli, 13 Eridano, 14 Boccacci, 15 Brembilla, 16 Doukoure, 17 Bondavalli, 18 Greco, 19 Legati. All. Ventura.

Napoli: 1 Amendola, 2 Chianese, 3 Graus, 4 Ferrigno, 5 Natale, 6 Branchizio (C), 7 Pengue, 8 Coppola, 9 Prezioso, 10 Riccio, 11 Rivieccio. A disp. 12 Merone, 13 Chiaiese, 14 Liccardo, 15 Zappalà, 16 Di Penta, 17 Ragozzino, 18 D’Angelo, 19 Arpaia, 20 Condemi. All. Galizia.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Parma-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 15 A e B girone A. Gli azzurrini sono penultimi in classifica, nell’ultimo turno prima della sosta hanno perso in casa contro lo Spezia mentre il Parma è a quota diciassette punti al quarto posto in compagnia di Torino e Spezia.