LIVE – Under 15, Reggina-Napoli: segui la diretta del match con IamNaples

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Reggina-Napoli, gara valida per la decima giornata del girone D del campionato Under 15 serie A e B. Gli azzurrini tornano in campo dopo due mesi di stop, la sosta si è allungata a causa dell’emergenza Covid. Il Napoli è secondo in classifica a pari punti con la Roma che, però, ha una partita in meno perchè deve recuperare il derby contro la Lazio. Gli azzurrini hanno chiuso il 2021 in crescita con le vittorie contro Crotone, Lazio e Frosinone che sono arrivate dopo la sconfitta contro il Benevento. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste vanno agli ottavi di finale dei play-off. La Reggina è sesta a quota 10 punti, gli stessi del Lecce, a nove lunghezze di distanza dal Napoli.