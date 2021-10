LIVE – Under 15, Roma-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Roma: De Marzi; Tesauro, Cama, Zinni, Di Nunzio (C), Candido, Belmonte, Panico, Cinti, Coletta, Scacchi. A disp.: Civello, Terlizzi, Marchetti, Nardin, Arduini, Ferrara, De Caro, Morucci, Recagno. All.: Rizzo.

Napoli: Gisondi; Lupacchio, Distratto F. (C), Cimmaruta, Rocco, Garofalo, Distratto D., Arzillo, Picca, Napoletano, Sorrentino. A disp.: La Matta, Carofilo, Di Fiore, Buzzella, Cannavacciuolo, Raiola, Giglio, Iovine. All.: Sorano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato under 15 girone D. Gli azzurrini cercano continuità dopo il successo contro la Salernitana di domenica scorsa, hanno sei punti in classifica e inseguono al terzo posto proprio la Roma e il Benevento. I giallorossi comandano la classifica a punteggio pieno, hanno inflitto goleade al Lecce, al Cosenza e alla Reggina segnando 17 gol in tre partite. Il Napoli ha vinto a Lecce alla prima giornata, poi è caduto in casa contro la Reggina e sempre al Kennedy ha battuto domenica scorsa la Salernitana.