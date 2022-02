LIVE – Under 15, Salernitana-Napoli: segui la diretta del Derby con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Salernitana-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono al secondo posto in classifica, a -3 dalla Roma e nell’ultimo turno hanno vinto per 4-1 sul campo della Reggina. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste, invece, approdano ai play-off. Il Napoli quindi vuole almeno conservare il secondo posto, attaccato dal Benevento che insegue a -1. Gli azzurrini guidati da mister Sorano affrontano la Salernitana, ultima in classifica con soli cinque punti, gli stessi del Cosenza. Nell’ultimo turno la Salernitana ha perso 4-0 sul campo della Lazio.