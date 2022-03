LIVE – Under 16, Benevento-Napoli 0-2 (20’Stasi, 37’Stasi): Gambardella salva su D’Ambrosio

25′ Cambio tra i sanniti: esce Patricelli ed entra Polverino

21′ Conclusione di D’Ambrosio: c’è la parata di Petrone

17′ Doppio cambio nel Napoli: escono Borriello e Pinzolo ed entrano De Chiara e Raggioli

16′ Punizione dal limite del Benevento bloccata da Petrone

13′ Ci prova dalla distanza Ciurleo: palla che sorvola la traversa

12′ Occasione Benevento. Ancora D’Ambrosio che viene fermato da un ottimo intervento di Gambardella

10′ D’ambrosio parte in contropiete e tenta il tiro: controlla Petrone

5′ Stasi ci prova di nuovo con una punizione dal limite, dove sfiora il palo alle destra di Gargiulo

1′ Sostituzione anche per i padroni di casa: D’ambrosio entra al posto di Fierro

1′ Cambio nel Napoli: Gambardella entra al posto di Sparavigna

Cominciata la ripresa

Terminato il primo tempo

37′ Goooool del Napoli!!!!! Stasi batte di nuovo Gargiulo dal limite dell’area con un tiro a giro

33’Ci prova Pellegrino con una punizione dalla sinistra: pallone che si spegne sul fondo

23′ Sul dischetto si presenta Carfora che spara alto

22′ Viene assegnato un calcio di rigore al Benevento per un fallo di Sparaviglia su Patricelli

20′ Gooool del Napoli!!! Punizione dal limite calciata da Stasi, che batte Gargiulo

18′ Punizione dalla sinistra di Borrelli respinta dai giocatori sanniti

16′ Occasione Benevento. Errore d’impostazione di Esposito, Carfora si inserisce e prova il tiro: para ancora Petrone

13′ Cross di Stasi per il colpo di testa di Pinzolo: palla alta sopra la traversa

12’Punizione dalla sinistra di Borrello, ma i difensori del Benevento sono bravi a respingere sul primo palo

10′ Occasione Napoli. Corner per i partenopei, Esposito colpisce di testa: bella parata di Gargiulo

8′ Borrelli si inserisce sulla destra e la mette in mezzo: la difesa sannita manda in corner. Sul calcio d’angolo successivo non accade nula .

2′ Carfora tenta ancora la battuta a rete, ma trova ancora una volta di fronte a sè il portiere del Napoli

1′ Ci prova il Benevento con il tiro di Carfora: para Petrone

Partita cominciata

Le formazioni ufficiali:

Benevento: 1 Gargiulo, 2 Esposito, 3 Ciurleo, 4 Guerra, 5 Pellegrino, 6 Eletto, 7 Rucci, 8 Bisogno, 9 Patricelli, 10 Carfora, 11 Fierro. A disposizione 12 Simeoli, 13 Umile, 14 Napolitano, 15 Polverino, 16 Politi, 17 Varone, 18, Ruggiero, 19 Galdo, 20 D’Ambrosio Allenatore Fusaro.

Napoli: 1 Petrone, 2 Sparavigna, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito, 6 Cefariello, 7 Malasomma, 8 D’Angelo, 9 Pinzolo 10 Borriello, 11 Stasi. A disposizione 12 Puca, 13 Gambardella, 14 De Luca, 15 Cantone, 16 De Chiara, 17 Parisi, 18 Campanile, 19 Valentino, 20 Raggioli Allenatore Malafronte

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini vogliono riscattare la sconfitta interna contro la Roma che ha spezzato la lunga serie di risultati utili consecutivi, affrontano il Benevento che ha gli stessi punti. Le due squadre campane occupano il terzo posto in classifica e all’andata i sanniti vinsero 2-0 al Kennedy all’andata. Le prime due classificate vanno ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste passano per i play-off affrontando un turno in meno nel percorso verso la final four. Il Benevento viene da due vittorie consecutive contro Frosinone e Reggina, risultati con cui ha riscattato la sconfitta interna contro il Lecce.