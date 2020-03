LIVE – Under 16, Benevento-Napoli 0-0: Pontillo sfiora il vantaggio

8′ Corner del Napoli, ci prova Pontillo con una girata: palla che sfiora di poco il palo

6′ Pesce serve Di Dona che crossa per Scognamiglio: il giocatore si trova a tu per tu dalla porta, ma perde un tempo di gioco e viene anticipato da un difensore del Benevento

Iniziata la partita

Le formazioni ufficiali:

Benevento: 1 Tartaro, 2 Riccio, 3 Vicardi, 4 Prisco, 5 Vespa, 6 Veltri, 7 De Vincenzo, 8 Parisi, 9 Malva, 10 Marsiglia, 11 Pellegrino a disp. 12 Muraca, 13 Froncillo, 14 Robustelli, 15 Fiorillo, 16 Cuomo, 17 Tarcinale, 18 Galletti, 19 Valentino 20 Maiese all. Scarlato

Napoli: 1 Boffelli, 2 Marchisano, 3 Giannini, 4 Spavone, 5 Di Leo, 6 Pontillo, 7 Di Dona, 8 Gioielli, 9 Pesce, 10 Marranzino, 11 Scognamiglio a disp. 12 Provitolo, 13 Palmini, 14 Frulio, 15 Di Palma, 16 Salierno, 17 Flora, 18 Massa, 19 Esposito, 20 Boemio all. Bevilacqua

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del girone C del campionato Under 16 A e B. Gli azzurrini sono reduci dal successo contro la Salernitana, occupano la seconda posizione in classifica a sette punti dalla Roma che ha una gara in meno avendo già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. I giallorossi non giocheranno nel weekend, recupereranno mercoledì la partita contro il Frosinone. Il Napoli, invece, fa visita al Benevento quarto in classifica e reduce da tre vittorie consecutive contro il Pescara, il Cosenza e la Juve Stabia. Gli azzurrini potrebbero temporaneamente allungare sul Perugia che esercita nel weekend il turno di riposo del girone di ritorno.