LIVE – Under 16, Frosinone-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Frosinone: 1 Lombardo, 2 Frani, 3 Maggiora, 4 Anzidei, 5 Riggi (C), 6 Francia, 7 Esposito, 8 Taddei, 9 Pugliatti, 10 Bonanno, 11 Silvestri. A disp. 12 Scordari, 13 Danieli, 14 Crescimbene, 15 Amato, 16 Agostini, 17 Marchetti, 18 Trulli, 19 Eulisi, 20 Giurdanella. All. Centioni.

Napoli: 1 Merone, 2 Liccardo, 3 Branchizio, 4 Ferrigno, 5 Natale, 6 Zappalà (C), 7 Scotti, 8 Russo, 9 Mane, 10 Riccio, 11 Postiglione. A disp. 12 Amendola, 13 Raia, 14 Raia, 16 Rescigno, 17 Barretta, 18 D’Angelo, 19 Pengue. All. Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 16 A e B girone C. Gli azzurrini sono sesti in classifica, occupano l’ultima posizione utile della classifica in zona play-off e nelle ultime due gare hanno vinto contro il Bari in trasferta e il Cosenza in casa. Il Frosinone è ottavo a quota dodici punti, a quattro lunghezze dal Napoli e nello scorso weekend ha perso 3-0 sul campo della Lazio.