LIVE – Under 16, Lecce-Napoli 0-1: Malasomma porta in vantaggio i partenopei

26′ Gooooooooaaaal Napoli: Malalasomma batte De Lucci dalla distanza con un tiro all’incrocio

21′ Gara che non decolla

13′ Lecce vicino al vantaggio con Paternello con tiro che termina a lato

6′ Partita equilibrata tra le due squadre

E’ iniziata la gara

Ecco le formazioni ufficiali:

Lecce: 1 De Lucci, 2 Bitonto, 3 Montagna, 4 Giacomazzi, 5 Pinto, 6 Pacia, 7 Patarnello, 8 Palma, 9 Iasevoli, 10 Pulpito, 11 Russo A. a disposizione 12 Verdosci, 13 Russo L., 14 Angelini, 15 Sorino, 16 Pantaleo, 17 Semeraro, 18 Colaci, 19 Magnati 20 Ciccarese allenatore Mazzeo.

Napoli: 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 Borriello, 5 Cefariello, 6 De Luca, 7 Malasomma, 8 D’Angelo, Pinzolo, 10 De Chiara, 11 Stasi a disposizione 12 Puca, 13 Esposito, 14 Gambardella, 15 De Rosa, 16 Borrelli, 17 Cantone, 18 Campanile, 19 Raggioli allenatore Malafronte

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lecce-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato under 16 girone C. Inizia il campionato degli azzurrini di mister Malafronte, in questa categoria si riparte dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia. Nel Napoli c’è stato anche un cambio in panchina, quindi, si tratta completamente di una nuova avventura per i ragazzi e l’allenatore che fino alla scorsa stagione ha lavorato nelle categorie regionali.LIVE