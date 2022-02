LIVE – Under 16, Napoli-Cosenza 0-0: inizia il match, c’è Grava (FOTO)

15:04 Inizia il match

Inizio posticipato di qualche minuto, entrambe le reti della porta sono bucate

Anche Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è presente per assistere a questa partita. La foto di IamNaples.it.

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito, 6 Cefariello, 7 Malasomma, 8 De Chiara (C), 9 Raggioli, 10 Parisi, 11 Stasi. A disp. 12 Puca, 13 Gambardella, 14 Scarpato, 15 De Rosa, 16 Cantone, 17 Borriello, 18 D’Angelo, 19 Valentino, 20 Pinzolo. All. Malafronte.

Cosenza: 1 Abruzzese, 2 Gigliotti, 3 Caruso, 4 De Luca, 5 Gravina, 6 Naccarato, 7 Salvino, 8 Paciola, 9 Porco, 10 Roseti (C), 11 Zagarese. A disp. 12 Donato, 13 Chiodo, 14 Lanzillotta, 15 Lagatta, 16 Fortino, 17 Brianza, 18 Raimondi, 19 Ribaudo, 20 Greco. All. Marozzo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per il recupero della nona giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini di mister Malafronte tornano in campo dopo quasi due mesi di stop tra vacanze natalizie e sospensione per l’emergenza Covid. Il Napoli è quarto in classifica, con una vittoria aggancerebbe il Benevento in terza posizione. Le prime due di ogni girone vanno direttamente agli ottavi di finale mentre le squadre tra il terzo e il sesto posto dei quattro gruppi vanno ai play-off.