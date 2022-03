LIVE – Under 16, Napoli-Crotone: segui la diretta

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Crotone, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini vogliono dare continuità al successo ottenuto sul campo del Benevento per continuare ad inseguire le prime due posizioni che valgono l’accesso ai quarti di finale, quindi con un turno in meno nel percorso verso la final four. Al Kennedy arriva il Crotone settimo in classifica con dodici punti, nell’ultimo turno è arrivato il pareggio contro la Reggina dopo le sconfitte contro Lecce e Lazio. L’ultima vittoria risale al 13 febbraio, quando il Crotone vinse 7-2 contro il Cosenza.