LIVE – Under 16, Napoli-Fiorentina: segui la diretta

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Ponticelli, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Garofalo P., 6 Garofalo C., 7 Distratto D., 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 Gisondi, 13 Carofilo, 14 Cauteruccio, 15 Esposito, 16 Testa, 17 Ricciardi, 18 Iovine, 19 Poggi, 20 Enoghegase. All. Annunziata.

Fiorentina: 1 Dolfi, 2 Sturli, 3 Masoni, 4 Batignani, 5 Biagioni (C), 6 Turnone, 7 Ciacci, 8 Pisani, 9 Maiorana, 10 Bonanno, 11 Atzeni. A disp. 12 Magalotti, 14 Santarelli, 15 Arcadipane, 16 Ceccarini, 17 Dipierdomenico, 18 Angiolini, 19 Evangelista, 20 Kasala, 21 Italiano. All. Capparella.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Fiorentina, gara d’andata degli ottavi di finale dei play-off del campionato Under 16. Il ritorno si disputerà domenica a Firenze. La Viola è agli ottavi in virtù del primo posto ottenuto nel girone, il Napoli, invece, ha giocato il primo turno dei play-off vincendo in casa del Sassuolo che era arrivato davanti agli azzurrini durante il percorso nella regular season. Durante la stagione, i precedenti hanno sorriso alla Fiorentina che ha vinto 1-0 in casa e 4-0 nella gara di ritorno al Kennedy.