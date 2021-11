LIVE – Under 16, Napoli-Lazio: segui la diretta

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la settima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini sono quarti in classifica con nove punti, nell’ultimo turno hanno vinto sul campo del Crotone. La Lazio è prima a punteggio pieno, con 18 punti, le ha vinte tutte finora. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, dalla terza alla sesta classificata devono passare per i play-off. Il Napoli vuole dare continuità al successo conquistato nell’ultima giornata di campionato.