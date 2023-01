RILEGGI LIVE – Under 16: Napoli-Modena 3-0 (20′ Arzillo, 22′ Garofalo P., 4′ s.t. Napoletano), bella vittoria per gli azzurrini

43′ Finisce il match!

39‘ Quattro minuti di recupero

33′ Fuori Domizzi e Fusco, dentro Padulo e Branchini.

32′ Escono D. e F. Distratto, dentro Minopoli e Carofilo

28’ Escono Giglio e Picca, dentro Notaro e Iovine.

22‘ Tiro di Bersiga dal limite, palla a lato

14’ Dentro Esposito per Cimmaruta. Nel Modena dentro Diletto e fuori Vessella.

10‘ Tiro di Giglio che si libera del difensore e va al tiro. Il portiere para a terra e manda in corner.

9′ Ammonito Brugnoli nel Modena. Proteste per un gol annullato agli ospiti a Gnani

7’ Ammonito P.Garofalo per perdita di tempo

4′ GOL NAPOLI: Angolo Napoli battuto da Cimmaruta, allontana il portiere di pugno, Napoletano tira dal limite e firma il tris! Pallone deviato in porta.

2′ Batti e ribatti pericoloso in area, il Modena non sfrutta l’opportunità

1′ Inizia la ripresa. Dentro Bellei per Gualtieri nel Modena.

SECONDO TEMPO

Fine primo tempo

43′ – Gioco fermo da qualche minuto perché Gnani è rimasto a terra

41′ – Occasionissima per il Napoli, cross dalla sinistra per Napoletano, che a tu per tu col portiere da due passi dalla riga di porta non riesce a deviarla dentro

35′ – Ammonito Gualtieri

24′ – Ammonito Cimmaruta

22′ – RADDOPPIO IMMEDIATO DEL NAPOLI!!! Dal calcio d’angolo battuto di Cimmaruta gran colpo di testa di Garofalo P. per il secondo gol azzurro

21′ – Ripartenza sulla sinistra di Giglio, che serve Napoletano, cross basso al centro per Picca tiro deviato in calcio d’angolo

20′ – GOOOOLLL DEL NAPOLI!!! Assist dalla destra, arriva Arzillo con un colpo da biliardo con il destro riesce a segnare l’1-0

17′ – Punizione di Brugnoli sulla traversa dai 25 metri

16′ – Cambio nel Modena: fuori Moio dentro Brugnoli, Molinari passa a fare il terzino

15′ – Riprende il gioco, attualmente il Modena è in 10 uomini

13′ – Gioco fermo per uno scontro sulla trequarti

11′ – Bella trama sulla trequarti per il Napoli, Cimmaruta serve Giglio tiro mancino rasoterra deviato in calcio d’angolo da Petillo

8′ – Punizione a lato di Gnani

5′ – Corner per il Modena che favorisce il tiro a volo di Domizzi, palla alta

1′ – Ci prova subito il Modena dalla trequarti, tiro di Vessella parato da La Matta

1′ – Modena in campo con il 4-3-3: davanti a Petillo ci sono Moio, Panfilo, Fusco e Vullo; centrocampo formato da Vessella, Domizzi e Bersiga; in attacco, Molinari e Gualtieri con Gnani. Anche il Napoli in campo con il 4-3-3: La Matta in porta; difesa formata da Lupacchio, Enoghegase, Garofalo P., Distratto F.; a centrocampo Arzillo, Cimmaruta e Napoletano; Giglio e Distratto D., in attacco con Picca.

13:10 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 La Matta, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Garofalo P., 6 Enoghegase, 7 Distratto D., 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 Giordano, 13 Carofilo, 14 Ponticelli, 15 Esposito, 16 Minopoli, 17 Notaro, 18 Iovine, 19 Cauteruccio, 20 Amendola. All. Annunziata.

Modena: 1 Petillo, 2 Moio, 3 Vullo, 4 Domizzi, 5 Fusco, 6 Panfilo, 7 Molinari, 8 Bersiga (C), 9 Gnani, 10 Gualtieri, 11 Vessella. A disp. 12 Baraldi, 13 Padulo, 14 Ferri, 15 Turco, 16 Branchini, 17 Bellei, 18 Brugnoli, 19 Diletto.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Modena, gara valida per la decima giornata del campionato Under 16 girone C. Si ricomincia dopo un mese e mezzo di stop, gli azzurrini sono quarti a tredici punti, a sette lunghezze dall’Empoli secondo in classifica. Le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta classifica si passa, invece, per i play-off. Il Modena è penultimo con soli sei punti.