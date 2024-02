LIVE – Under 16, Napoli-Reggiana: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Capozzoli, 3 Zappettini, 4 Prisco, 5 Sardo, 6 Candela, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Pignarosa, 10 Chiocca, 11 Chiummariello. A disp. 12 Giordano, 13 Bonaiuto, 14 Rosi, 15 Ceparano, 16 Marotta, 17 Bosso, 18 Favicchio, 19 Barbella, 20 Aprea. All. Annunziata.

Reggiana: 1 Cacciamani, 2 Cardona, 3 Carpi, 4 Viti, 5 Sighinolfi, 6 Corradini, 7 Turchi, 8 Vezzadini, 9 Belkiss, 10 Zambelli, 11 Veseli. A disp. 12 Costi, 13 Montanari, 14 Maarouf, 15 Romei, 16 Sueri, 17 Giorgi, 18 Ruffini, 19 Boccedi, 20 Ogboi. All. Cammarata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Reggiana, gara valida per la diciannovesima giornata del girone A del campionato Under 16 A e B. Gli azzurrini hanno esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno durante l’ultimo turno, si sono fermati l’11 febbraio con il successo sul campo del Sassuolo. Si può coltivare la speranza d’andare ai play-off, il Genoa al quinto posto ha sette punti in più ma ha anche giocato una gara in più rispetto al Napoli. Al Kennedy arriva la Reggiana ultima in classifica che nell’ultimo turno ha strappato un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo.