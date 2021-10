LIVE – Under 16, Napoli-Salernitana 4-0: a segno De Chiara

42’Espulso Sepe per doppia ammonizione dopo un brutto fallo su Avvisati

41′ Gooaaaaal del Napoli!!!!!! Schema su punizione: Dionisio la mette e De Chiara di piatto e di prima intenzione batte Ricci

40′ Concessi cinque minuti di recupero

39′ Cambio tra le fila dei granata: Pepe subentra a Zerillo

30′ Azione di Raggioli, la Salernitana allontana: tiro di De Chiara che viene ribattuto

29′ Altre tre sostituzioni tra i padroni di casa: Borriello, Dioniso e Puca subentrano al posto di Borrelli De Crescenzo e Petrone

27′ Dopo un fallo, c’è un un po’ di tensione tra le due squadre: vengono ammoniti De Crescenzo ed Avvisati per il Napoli e Sepe per la Salernitana

26′ Due cambi per il Napoli: escono D’angelo e Malasomma ed entrano Avvisati e Campanile

25′ Gooooollll del Napoli!!!!!!!! De Chiara in verticale per, dopo aver preso palla da un langio lungo del portiere della Salernitana, Stasi che realizza il terzo gol partenopeo

24′ Calcio di punizione di De Chiara: palla alta sopra la traversa

21′ Tiro alto di Raggioli, ma il direttore di gara ferma tutto per un presunto fallo di mano

18′ Salvati abbatte Raggioli e viene ammonito

16′ Due cambi per gli ospiti: escono Trombetta e Ramaglia ed entrano Salvati e Saviello

15′ Goooooooool del Napoli!!!! Cross di D’Angelo per Malasomma che di testa sigla il secondo gol per il Napoli

14′ Altro calcio d’angolo per il Napoli, Malasosmma di testa: pallone di poco fuori

14′ Corner per il Napoli, De Chiara ci prova: Sepe è bravo a deviare

13′ Ancora Stasi a volo, sul corner seguente, ma è bravo ancora l’estremo difensore granata

13′ D’Angelo serve Stasi che conclude: Ricci devia in corner

11′ Gran lancio per Malasomma che non riesce a controllare e i difensori della Salernitana liberano in rimessa laterale

10′ Due cambi nel Napoli: Gambardella e Raggioli subentrano a Cefariello e Pinzolo

7′ Stasi in verticale per Pinzolo che segna il secondo gol , ma l’arbitro annulla per fuorigioco

1′ Subito tre cambi per i granata: entrano Salvati, Acone e Mele al posto di La Faci, Coppola e Fisio

Iniziata la ripresa

Terminato il primo tempo

Concessi due minuti di recupero

26′ Partita bloccata in questi minuti

20′ Stasi ci prova: pallone alto sopra la traversa

18′ Cross di Stasi, sponda di Pinzolo: ma Apetino allontana

13′ Il Napoli ruba un altro pallone, Pinzolo serve Stasi che prova un tiro di sinistro: pallone di poco alto sopra la traversa

7′ Goooaaaaaal del Napoli, azzurrini che rubano la palla: De Chiara in verticale per Pinzolo che batte il portiere avversario grazie ad un pallonetto

5′ Percussione di Stasi dalla destra, prova un tiro di sinistro che termina a lato

E’ iniziata la gara

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito, 6 Cefariello, 7 Malasomma, 8 D’Angelo, 9 Pinzolo, 10 De Chiara, 11 Stasi a disposizione 12 Puca, 13 Gambardella, 14 Marrandino, 15 Dionisio, 16 Cantone, 17 Borriello, 18 Avvisati, 19 Campanile, 20 Raggioli allenatore Malafronte Luigi

Salernitana (4-3-1-2): 1 Ricci, 2 Barretta, 3 Buonocore, 4 Trombetta, 5 Apetino, 6 La Faci, 7 Sepe, 8 Coppola, 9 Ramaglia, 10 Zerillo, 11 Fisio a disposizione 12 Pappalardo, 13 Salvati, 14 Caiafa, 15 Airone, 16 Acone, 17 Pepe, 18 Zambrano, 19 Saviello, 20 Mele allenatore Della Calce Alfredo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la terza giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini non hanno ancora vinto una gara, si sono fermati sul pareggio sia in trasferta contro il Lecce che in casa contro la Reggina, in classifica quindi hanno due punti. La Salernitana, invece, è ferma ad un punto, alla prima giornata ha inchiodato in trasferta la Reggina sul 2-2 mentre nell’ultima giornata ha incassato una goleada, la Lazio ha vinto 5-0 a Salerno.