LIVE – Under 16, Napoli-Salernitana 1-0: gol di D’Angelo!

36′ – Mane lanciato in contropiede sulla sinistra ci prova col mancino, palla alta sopra la traversa

35′ – Cambio nella Salernitana: esce Petrizzo, entra Pirollo

28′ – Grandissima opportunità per la Salernitana, Lauria beccato in profondità, grande parata del portiere azzurrino pronto a salvare il risultato

26′ – Doppio cambio nella Salernitana: fuori Tufo e Valentino, dentro Marzaiuolo e Sangerardi

16′ – Cambio nel Napoli: fuori Natale dentro Chiaiese

16′ – Salernitana in avanti sugli sviluppi di una punizione, libera il Napoli, ci prova Galiano col sinistro al volo, palla che finisce di poco a lato

15′ – Ammonito Natale

11′ – Doppio cambio anche nella Salernitana: fuori Massa e Grande; dentro Sepe e Balzano

11′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Postiglione, dentro Rescigno; fuori D’Angelo, dentro Pengue

6′ – Ammonito Ferrigno per un fallo a centrocampo

4′ – GOOOL DEL NAPOLI! Palla in avanti per la corsa di Mane, che non ci arriva lui ma ci arriva D’Angelo che a tu per tu con Rosa lo batte con un bel diagonale. Ci ha provato anche Giudice a salvare sulla linea, ma non ci è riuscito. Napoli in vantaggio

16:01 – Inizia la ripresa, batte il Napoli che prova subito il tiro in porta da metà campo che finisce altissimo

Cambio nella Salernitana: fuori Navarro dentro Galiano

Fine primo tempo

38′ – Massa batte il corner forte e teso al centro, Di Vico prova la spizzata sul primo palo, ma il Napoli salva sulla linea!

30′ – Corner dalla destra da parte del Napoli, Mane anticipa tutti ma la colpisce di nuca e la palla finisce alta sopra la traversa non riuscendo a indirizzare bene

24′ – Ammonito Grande per fallo al limite dell’area molto defilato sulla sinistra su Riccio

21′ – Dagli sviluppi di una rimessa laterale, batti e ribatti in area, la palla arriva a Tufo che ci prova col sinistro, palla angolino, ottima parata di Merone

19′ – Ammonito Massa che strattona Postiglione che stava andando in contropiede

14′ – Cross teso di Palma, ci prova D’Angelo col piatto a rimetterla al centro sul secondo palo, ma il pallone arriva docile tra le braccia del portiere

10′ – Spizzata di Postiglione per Mane che va in avanti, Giudice lo stende da ultimo uomo al limite dell’area, l’arbitro tira fuori il giallo, probabilmente perché Mane stava andando verso l’esterno

15:06 – Inizia il match, batte la Salernitana

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Merone, 2 Liccardo, 3 Palma, 4 Ferrigno, 5 Natale, 6 Lepre, 7 D’Angelo, 8 Russo, 9 Mane, 10 Riccio, 11 Postiglione. A disp. 12 Ziello, 13 Zappalà, 14 Chiaiese, 15 Chianese, 16 Ragozzino, 17 Barretta, 18 Rescigno, 19 Pengue, 20 Scotti. All. Liguori.

Salernitana: 1 Rosa, 2 Navarro, 3 Di Vico, 4 Massa, 5 Giudice, 6 Grande, 7 De Angelis, 8 Valentino, 9 Lauria, 10 Tufo, 11 Petrizzo. A disp. 12 Marino, 13 Bellinvia, 14 Galiano, 15 Balzano, 16 Sangerardi, 17 Sepe, 18 Pirollo, 19 Corvino, 20 Marzaiuolo. All. Bovo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno esercitato il turno di riposo del girone di ritorno, non gioca da due settimane, quando persero 3-1 sul campo della Lazio. Il Napoli è sesto, aggrappato alla zona play-off a pari punti con il Palermo, la Salernitana è ottava a pari punti con il Catanzaro e nell’ultimo turno ha perso 3-0 in casa contro la Lazio.