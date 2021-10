LIVE – Under 16, Napoli-Salernitana: gli azzurrini cercano il primo successo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la terza giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini non hanno ancora vinto una gara, si sono fermati sul pareggio sia in trasferta contro il Lecce che in casa contro la Reggina, in classifica quindi hanno due punti. La Salernitana, invece, è ferma ad un punto, alla prima giornata ha inchiodato in trasferta la Reggina sul 2-2 mentre nell’ultima giornata ha incassato una goleada, la Lazio ha vinto 5-0 a Salerno.