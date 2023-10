RILEGGI IL LIVE – Under 16, Napoli-Sassuolo 2-2 (3′ p.t. Barbella; 33′ s.t. Aprea; 35′ s.t. Wiredu; 39′ s.t. Costabile)

Termina il match.

40’+5 – Azione di Esposito che trova Aprea ma non c’è intesa tra i due, la palla scorre tra le braccia di Cingolani.

40’+3 – Occasione Sassuolo! Torre di Generali, Wiredu la appoggia a Tumminelli che calcia a lato.

40’+2 – Giallo nel Napoli: ammonito D’Angiò per proteste.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

40′ – Cambio nel Napoli: fuori Maida, dentro Colurciello.

39′ – Pareggio del Sassuolo! Punizione di Costabile dal limite dell’area dopo un fallo di mano di Sardo. Il numero 3 neroverde tira fortissimo sul palo del portiere e lo batte.

35′ – Gol del Sassuolo! Roli strappa la palla dalle mani di Pugliese forse commettendo fallo, l’arbitro lascia proseguire e Wiredu insacca a porta vuota.

33′ – Goool del Napoli! Punizione dalle retrovie ribattuta dalla difesa del Sassuolo. Aprea ci prova al volo di destro e batte Cingolani!

27′ – Cambio nel Napoli: fuori Chiocca, dentro Aprea.

22′ – Cambio nel Napoli: fuori Barbella, dentro Chiummariello.

20′ – Cambio nel Sassuolo: fuori Broggia, dentro Wiredu.

15′ – Ottima occasione per il Napoli! Chiocca recupera la palla e avanza centralmente per poi servire Esposito. Il numero 7 azzurro prova il tiro sul secondo palo dalla sinistra, palla di poco a lato.

12′ – Giallo nel Sassuolo: ammonito Cairo per un fallo su Chiocca.

11′ – Cross di Costabile dalla sinistra, controllo e tiro al volo di Broggia ma è attento Pugliese.

7′ – Ottima verticalizzazione di D’Angiò per Barbella che calcia in porta, Cingolani si rifugia in corner.

3′ – Sassuolo subito pericoloso con Cornescu che ci prova dalla distanza, palla di poco a lato.

Cambio per il Sassuolo all’intervallo: fuori De Domincis, dentro Cavani.

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo.

40’+1 – Bella incursione di Esposito che cerca Chiocca. Provvidenziale l’intervento di Diagne a fermare l’azione azzurra.

L’arbitro assegna due minuti di recupero.

38′ – Azione personale di Chiocca sulla sinistra che supera Diagne e crossa verso Esposito, ma la palla è troppo lunga e il Sassuolo riesce a metterci una pezza.

36′ – Azione del Napoli sulla sinistra che termina con il cross di Zappettini. Il numero 3 azzurro lamenta anche un presunto fallo di mano in area di rigore ma l’arbitro lascia scorrere. La palla termina tra le braccia del portiere neroverde.

24′ – Azione personale di Nti Boateng sul lato destro, dopo un contrasto con Sardo cade a terra in area ma l’arbitro fa cenno di continuare tra le proteste del Sassuolo.

23′ – Occasione Sassuolo! Cross di Broggia, stacca di testa Tumminelli ma la palla termina a lato.

16′ – Sassuolo Pericoloso! Cross insidioso di Borrelli, palla che scorre attraverso l’area di rigore, bravo Pugliese ad allontanare la sfera dall’area azzurra.

12′ – Esposito prova a premiare la buona sovrapposizione di Capozzoli, Cingolani è bravo a fermare l’azione azzurra.

9′ – Tiro dalla distanza di Borrelli, palla abbondantemente al lato.

7′ – Giallo nel Napoli: ammonito Esposito per simulazione.

3′ – Goool del Napoli! Lancio di Zappettini per Barbella che super il portiere con un pallonetto. Gianelli prova a salvare ma non ci riesce.

13.30 – Inizia il match.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Pugliese, Capozzoli, Marciano, Sardo, Zappettini, D’Angiò, Prisco, Maida, Esposito, Chiocca, Barbella. A disposizione: Giordano, Bonaiuto, Marotta, Castaldi, Colurciello, Salati, Rosi, Chiummariello, Aprea. All. Annunziata.

SASSUOLO (4-3-1-2): Cingolani, Borrelli, Diagne, Costabile, Gianelli, Broggia, Cairo, Nti Boateng, Cornescu, De Domincis, Tumminelli. A disposizione: Lendel, Torricelli, Merzi, Capacchione, Volante, Wiredu, Cavani, Roli, Generali. All. Gilioli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 16 girone A Serie A e B. Gli azzurrini hanno conquistato un solo punto finora sul campo della Juventus, proprio come il Sassuolo che ha pareggiato in casa contro i bianconeri. I neroverdi hanno giocato una gara in meno perchè hanno esercitato il turno di riposo lo scorso weekend.