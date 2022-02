LIVE – Under 16, Salernitana-Napoli: segui la diretta di IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Salernitana-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria per 2-1 sul campo della Reggina e occupano il secondo posto in classifica a pari punti con il Benevento che è in vantaggio nello scontro diretto. Comanda la Lazio con sei punti di vantaggio mentre la Roma seconda in classifica è a +2 su Napoli e Benevento. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste vanno ai play-off. La Salernitana è ultima in classifica, con soli due punti conquistati con i pareggi contro la Reggina in trasferta alla prima giornata e il Frosinone in casa alla quarta. All’andata finì 4-0 per il Napoli con i gol di Pinzolo, Malasomma, Stasi e De Chiara.