LIVE – Under 17, Benevento-Napoli 0-0: inizia il match

11′ – Palla tagliata di Vilardi per Vigliotti, tiro rasoterra che Esposito para e mette il pallone in corner

8′ – Grande occasione per il Napoli: cross dalla destra di Romano, tiro all’incrocio di Tortora, deviazione del portiere in angolo

4′ – Napoli all’attacco con Tortora dopo una ribattuta, il suo tiro termina fuori di poco

1′ – Occasione Napoli! Vilardi si ritrova a tu per tu con Esposito che lo anticipa

13:02 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Benevento: 1 Esposito, 2 Di Martino, 3 De Gennaro, 4 Avolio, 5 Panzarino, 6 Marrone, 7 Di Serio, 8 Ballirano, 9 Perlingieri (C), 10 Carriola, 11 Francescotti. A disp. 12 Scarpato, 13 Volpe, 14 Zarrillo, 15 Palladino, 16 Galietti, 17 Manzi, 18 Vitale, 19 Brugognone, 20 Signorelli. All. Rocco.

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Di Lauro, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Milo, 9 Vigliotti, 10 Russo (C), 11 Tortora. A disp. 12 Pellino, 13 Ascolese, 14 Tuccillo, 15 Fucci, 16 Cinquegrana, 17 Attanasio, 18 Grieco, 19 Mazzeo, 20 Pinzolo. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Si recupera la seconda giornata di ritorno, una di quelle non disputate a gennaio a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19. Gli azzurrini, dopo la sconfitta di Perugia e il pareggio contro l’Ascoli, sabato sono tornati alla vittoria per 3-2 contro il Frosinone, e si giocano tanto in una settimana infernale che li vedrà giocare oggi contro il Benevento e domenica sempre in trasferta, sul campo della Roma. Il Napoli è quinto a pari punti con il Lecce, le prime e le seconde vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte tra i tre gironi vanno ai play-off.