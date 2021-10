LIVE – Under 17, Cosenza-Napoli 0-0: termina il primo tempo

15:45 – Termina un primo tempo povero di emozioni

41′ – Russo prova la sforbiciata, intervento senza troppe difficoltà del portiere del Cosenza

39′ – Violento acquazzone, partita a rischio sospensione. Le condizioni del terreno di gioco stanno peggiorando

38′ – Napoli pericoloso con Attanasio: tiro da fuori area che finisce fuori di mezzo metro

35′ – Fin qui pochissimi tentativi verso le porte di Iovino e Turi

25′ – Cosenza e Napoli si stanno dando battaglia a centrocampo, i ritmi della partita sono inevitabilmente condizionati dalla fortissima pioggia di questo pomeriggio. In alcuni punti del campo si fa fatica a giocare

21′ – Giallo anche per Ruggiero, gara equilibrata

17′ – Ammonito Tortora, punizione per il Cosenza da posizione laterale

11′ – Primo angolo per il Cosenza

6′ – Punizione speculare a quello precedente per il Napoli: cross al centro per Mazzone ma la palla finisce a lato. La pioggia aumenta di intensità

4′ – Occasione per il Cosenza: profondo il cross di Occhiuto, sul secondo palo colpisce Violante e para Turi

3′ – Partita combattuta, il Napoli prova a impossessarsi del pallino del gioco

Il Cosenza gioca con un 4-2-3-1: Iovino in porta, linea a 4 con Padalino-Casciaro-Occhiuto-Gallo, a centrocampo Dirane e Sommario; i tre dietro Violante sono Chisari, Celestino e Anaclerio

15:00 Inizia il match sotto la pioggia

Formazioni ufficiali:

Cosenza: 1 Iovino, 2 Pedalino, 3 Gallo, 4 Dirane, 5 Casciaro, 6 Occhiuto, 7 Anaclerio, 8 Sommario, 9 Violante, 10 Chisari, 11 Celestino. A disp. 12 Falsetti, 13 Federico, 14 Pugliese, 15 Bellotti, 16 Menna, 17 Mammollito, 18 Chidichimo, 19 Vadalà, 20 Sclafani. All. Angotti

Napoli: 1 Turi, 2 Ruggiero, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Balestriere, 9 Solmonte, 10 Russo, 11 Attanasio. A disp. 12 Pellino, 13 Manzo, 14 Tuccillo, 15 Di Lauro, 16 Di Lorenzo, 17 Grieco, 18 Cuciniello, 19 Vigliotti. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cosenza-Napoli, gara d’alta classifica nel girone C del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini sono a quota nove punti, in compagnia di Roma e Lazio, ad una lunghezza di distanza dal Benevento. Il Napoli nelle prime quattro giornate ha battuto il Frosinone e il Perugia in trasferta e l’Ascoli in casa mentre proprio il Benevento capolista è riuscito ad espugnare il Kennedy. Il Cosenza ha esercitato il turno di riposo alla prima giornata, poi ha perso in trasferta contro la Roma prima di fare due vittorie consecutive, in casa contro la Salernitana e sul campo del Crotone.