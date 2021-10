LIVE – Under 17, Cosenza-Napoli: segui la diretta

Formazioni ufficiali:

Cosenza: 1 Iovino, 2 Pedalino, 3 Gallo, 4 Dirane, 5 Casciaro, 6 Occhiuto, 7 Anaclerio, 8 Sommario, 9 Violante, 10 Chisari, 11 Celestino. A disp. 12 Falsetti, 13 Federico, 14 Pugliese, 15 Bellotti, 16 Menna, 17 Mammollito, 18 Chidichimo, 19 Vadalà, 20 Sclafani. All. Angotti

Napoli: 1 Turi, 2 Ruggiero, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Balestriere, 9 Solmonte, 10 Russo, 11 Attanasio. A disp. 12 Pellino, 13 Manzo, 14 Tuccillo, 15 Di Lauro, 16 Di Lorenzo, 17 Grieco, 18 Cuciniello, 19 Vigliotti. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cosenza-Napoli, gara d’alta classifica nel girone C del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini sono a quota nove punti, in compagnia di Roma e Lazio, ad una lunghezza di distanza dal Benevento. Il Napoli nelle prime quattro giornate ha battuto il Frosinone e il Perugia in trasferta e l’Ascoli in casa mentre proprio il Benevento capolista è riuscito ad espugnare il Kennedy. Il Cosenza ha esercitato il turno di riposo alla prima giornata, poi ha perso in trasferta contro la Roma prima di fare due vittorie consecutive, in casa contro la Salernitana e sul campo del Crotone.