LIVE – Under 17, Crotone-Napoli: azzurrini alla ricerca dei tre punti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Crotone-Napoli, gara valida per la ventunesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini stanno cercando di dare una svolta ad un momento complicato, nell’ultimo turno hanno battuto 4-0 la Salernitana dando un segnale per superare le difficoltà. Il Napoli è quinto, a quattro punti dal Lecce quarto in classifica. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte passeranno per i play-off. Il Crotone è quintultimo con 17 punti e ha disputato una gara in meno rispetto al Napoli che mercoledì recupera la gara interna contro il Cosenza. Il Crotone nell’ultima giornata non ha giocato, ha esercitato il turno di riposo mentre nelle ultime due sfide disputate ha incassato delle pesanti sconfitte: la goleada per 8-0 sul campo del Perugia e il 2-1 subito dalla Salernitana. Per ritrovare l’ultimo risultato utile del Crotone, bisogna risalire al 13 febbraio, con il pareggio per 0-0 contro il Benevento.