LIVE – Under 17, Frosinone-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Frosinone: 1 Stellato, 2 Fratarcangeli, 3 Stefanelli, 4 Di Mauro, 5 Seccafien, 6 Stazi, 7 Cipolla, 8 Romano R., 9 D’Andrea, 10 Evangelisti, 11 Coletta. A disp. 12 Romano T., 13 Abbate, 14 Romano A., 15 Voncina, 16 Capparelli, 17 Quadraccia, 18 Zettera, 19 Tote, 20 Crecco. All. Di Michele.

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Cinquegrana, 9 Vigliotti, 10 Russo, 11 Attanasio. A disp. 12 Pellino, 13 Di Lauro, 14 Ruggiero, 15 Tuccillo, 16 Milo, 17 Miele, 18 Grieco, 19 Cuciniello, 20 Solmonte. All. Liguori.

Arbitro: Ghinelli, sezione di Roma 2

1° Assistente: Pancani, sezione di Roma 1

2° Assistente: Dattilo, sezione di Roma 1

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini debuttano così in campionato dopo la partecipazione al torneo Shalom in cui hanno perso soltanto in finale contro l’Under 17 della Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. È il giorno dell’esordio in campionato anche per Andrea Liguori, il nuovo allenatore dell’Under 17, qualche anno fa vice di Saurini in Primavera.