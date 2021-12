LIVE – Under 17, Lazio-Napoli: segui la diretta

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lazio-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Dopo il pareggio contro il Lecce, il Napoli affronta un’altra sfida di vertice contro la Lazio che è terza in classifica con due punti in più degli azzurrini. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale dei play-off, le terze, le quarte e le due migliori quinte approdano agli ottavi dei play-off. Nell’ultimo turno anche la Lazio ha pareggiato, non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Crotone.