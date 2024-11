RILEGGI LIVE – Under 17, Lecce-Napoli 0-4 (43′, 67′, 70′ Barbella; 73′ Maida)

Fine del match

73′ – POKER DEL NAPOLI! Ha segnato Maida

70′ – TRIS DEL NAPOLI!! Tripletta di Barbella

67′ – GOOOOL DEL NAPOLI! Ancora a segno Barbella

12:04 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

43′ – GOOOL DEL NAPOLI! Ha segnato Barbella

35′ – Partita bloccata

11:04 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Lecce: 1 Penev, 2 Mele, 3 Bozzolo, 4 Longo, 5 Guida, 6 Trio, 7 Candido, 8 De Paolis, 9 Esposito, 10 Marrocco (C), 11 Lerga. A disp. 12 Bleve, 13 Muya, 14 Martella, 15 Basile, 16 Maiotti, 17 Margheriti, 18 Sergi, 19 Voglino, 20 Villa. All. Marrocco.

Napoli: 1 Pugliese, 2 Capozzoli, 3 Candela, 4 Prisco (C), 5 Lieto, 6 Marotta, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Barbella, 10 Favicchio, 11 Chiocca. A disp. 12 Giordano, 13 Sardo, 14 Maida, 15 Bosso, 16 Colurciello, 17 Pignarosa, 18 Chiummariello, 19 Fabozzi, 20 Saviano. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lecce-Napoli, gara valida per la decima giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini sono a quota 12 punti in sette partite, in zona play-off, hanno già esercitato il turno di riposo e devono recuperare la sfida contro l’Empoli capolista rinviata domenica scorsa per gli impegni delle Nazionali. Il Lecce è a quota nove punti con una gara in più, la classifica è corta e, quindi, è quartultimo. Nell’ultimo turno ha vinto 2-0 in casa della Lazio