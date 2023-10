RILEGGI LIVE – Under 17, Modena-Napoli 1-1 (63′ Giglio; 72′ rig. Diletto)

Fine del match

95′ – Espulso il tecnico del Modena

92′ – Fase combattuta e confusa della partita

87′ – Intervento provvidenziale di Distratto F. in area

86′ – Esce Celenza ed entra Petillo, mentre nel Napoli fuori Giglio e dentro Enogheghase

84′ – Medici dell’ambulanza in campo, Celenza esce in barella

83′ – Brutto scontro tra Giglio e Celenza, i due restano a terra in area di rigore

81′ – Contropiede del Napoli gestito male

76′ – Fuori Picca per infortunio, dentro Iovine

72′ – Pareggio del Modena su calcio di rigore con Diletto

72′ – Doppio giallo per Cimmaruta

69′ – Ammonito Minopoli

67′ – Colpo di testa di Garofalo P. di poco fuori

63′ – GOOOLL!!! HA SEGNATO IL NAPOLI!!! Rete firmata da Giglio

62′ – Distratto D. calcia fuori

60′ – Garofalo C. non riesce a ribadire in rete solo davanti al portiere

59′ – Cambi nel Napoli: fuori Cannavacciuolo, dentro Giglio; fuori Raiola, dentro Minopoli

57′ – Parata di Gisondi

56′ – Ottima percussione di Distratto F. che mette il cross, Cannavacciuolo non riesce a chiudere l’azione

54′ – Occasione Napoli con il tiro di Picca

53′ – Azione pericolosa del Modena dalla sinistra

51′ – Ammonito Cauteruccio

49′ – Ci prova ancora il Napoli su punizione

48′ – Tiro di Lombardo su assist di Distratto D., nulla di fatto

11:32 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

48′ – Ammonito Distratto F. e Colpo

42′ – Cimmaruta sbaglia il rigore! Parata di Cedenza

41′ – Rigore per il Napoli!!! Fallo di mano in area su situazione da corner

37′ – Grande palla di Distratto F. per Picca, ma nulla di fatto

33′ – Ottimo intervento difensivo di Garofalo C.

31′ – Fase di stallo della partita

27′ – Pericolo in area Napoli

22′ – Ammonito Cimmaruta

20′ – Riprende il gioco

19′ – Gioco fermo per un calciatore del Modena rimasto a terra, si tratta di Zagari

16′ – Modena pericoloso in area

14′ – Ci prova ancora il Napoli

10′ – Ammonito Pistillo nel Modena

9′ – Intervento provvidenziale di Distratto F. su ripartenza del Modena

7′ – Picca calcia fuori

6′ – Grande parata di Gisondi sul Modena pericoloso da corner

3′ – Il Napoli è in attacco

10:32 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Modena: 1 Celenza, 2 Riccardi, 3 Gualtieri, 4 Mampuya, 5 Zagari, 6 Padulo, 7 Diarra, 8 Sarris, 9 Colpo, 10 Berziga, 11 Pistillo. A disp. 12 Petillo, 13 Moio, 14 Buonaiuto, 15 Korosa, 16 Domizzi, 17 Brugnoli, 18 Gandolfi, 19 Diletto.

Napoli: 1 Gisondi, 2 Cauteruccio, 3 Distratto F., 4 Cimmarutta, 5 Garofalo P., 6 Garofalo C., 7 Distratto D., 8 Lombardo, 9 Picca, 10 Raiola, 11 Cannavacciuolo. A disp. 12 Petrone, 13 Cufino, 14 Carofilo, 15 Enogheghase, 16 Arzillo, 17 Giglio, 18 Poggi, 19 Iovine, 20 Minopoli. All. Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Modena-Napoli, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 17 A e B girone A. Gli azzurrini sono l’unica squadra a zero punti, hanno giocato quattro gare perchè hanno esercitato il turno di riposo alla prima giornata. Il Modena è a quota sei punti, conquistati grazie alle vittorie contro la Reggiana e il Parma nell’ultimo turno.