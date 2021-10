Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 17 A e B girone C. Gli azzurrini domenica scorsa hanno riscattato il ko contro il Benevento vincendo 1-0 a Perugia grazie ad un gol di Ruggiero. Al Kennedy arriva l’Ascoli ancora fermo a zero punti in classifica, nelle prime tre giornate ha perso contro Roma, Salernitana e Crotone.