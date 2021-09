LIVE – Under 17, Napoli-Benevento 1-3: tris di Francescotti! Espulso Mazzone

33′ – Sulla foga di una palla lunga, Attanasio colpisce Esposito in uscita che si rialza quasi subito: D’Andra ammonisce il giocatore del Napoli

31′ – GOL DEL BENEVENTO! Attanasio calcia in porta, ma il tiro viene respinto da Avolio. Capovolgimento di fronte dove Di Serio va via sulla destra e mette in mezzo il pallone per Francescotti che segna l’1-3

26′ – Cambio nel Napoli: dentro Ruggiero, fuori Cuciniello. 4-4-1 con Vilardi e Attanasio come esterni di centrocampo e Russo di fianco a Milo. In fase offensiva Vilardi e Attanasio salgono a sostegno di Solmonte per quello che diventa un 4-2-3.

25′ – Punizione dal limite: il tiro di Carriola finisce abbondantemente fuori

24′ – ESPULSO MAZZONE! Il difensore del Napoli si fa scavalcare dal pallone, trattenuta reiterata nei confronti di Perlingieri che calcia ugualmente in porta verso Turi. L’arbitro fischia il fallo dal limite dell’area ed espelle Mazzone per chiara occasione da gol. Decisione più che opinabile visto che c’erano altri calciatori del Napoli presenti e Perlingieri era riuscito a concludere l’azione

22′ – Attanasio ruba palla a Di Martino, mentre sta per entrare in area di rigore D’Andria fischia fallo

19′ – GOOL! ACCORCIA LE DISTANZE IL NAPOLI! Angolo di Attanasio dalla sinistra, il suo cross scavalca difesa e portiere del Benevento: sul secondo palo Solmonte segna il gol dell’1-2

16′ – RADDOPPIO BENEVENTO! Pengue evita l’intervento di Mazzone in uscita dall’area di rigore e serve Perlingieri, diagonale che finisce in porta alla sinistra di Turi

13′ – Grande occasione per il Napoli: errore di Panzarino nel palleggio, raccoglie palla Cuciniello che arriva al limite dell’area e calcia fuori. Poteva servire Solmonte meglio posizionato

11′ – Grande azione del Benevento tutta palla a terra: grande girata di Perlingieri su assist di Di Serio, tiro diretto sotto la traversa ma grande intervento di Turi

8′ – Tiro cross di Francescotti verso l’area piccola ma Di Serio manca il pallone

7′ – Clamoroso fallo su Vilardi non assegnato dall’arbitro D’Andra: sombrero a De Gennaro, che lo stende fuori area ma il direttore di gara lascia correre

4′ – GOL DEL BENEVNETO! Lancio dalle retrovie e respinta corta da parte della difesa del Napoli, s’inserisce Di Serio controlla il pallone e batte Turi

2′ – Grande occasione sprecata da Vilardi, respinge Esposito e il Benevento riesce a uscire dall’area

1′ – Il Napoli si sistema con Milo e Cuciniello davanti alla difesa; Vilardi-Russo-Attanasio la batteria di trequartisti dietro Solmonte. Per i sanniti difesa a tre: Panzarino, Avolio e Marrone davanti a Esposito, Pengue e Carriola davanti alla difesa con Di Martino e De Gennaro sugli esterni. Attacco formato da Di Serio, Perlingieri e Francescotti.

Inizia il match

Nel Napoli assente Peluso per infortunio, dopo il problema che ebbe durante il match della scorsa settimana a Frosinone.

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Cuciniello, 9 Solmonte, 10 Russo (C), 11 Attanasio. A disp. 12 Pellino, 13 Fucci, 14 Ruggiero, 15 Manzo, 16 Cinquegrana, 17 Miele, 18 Grieco, 19 Vigliotti, 20 Balestriere. All. Liguori.

Benevento: 1 D’Esposito, 2 Di Martino (C), 3 De Gennaro, 4 Avolio, 5 Panzarino, 6 Marrone, 7 Di Serio, 8 Pengue, 9 Perlingieri, 10 Carriola, 11 Francescotti. A disp. 12 De Iulio, 13 Volpe, 14 Zarrillo, 15 Palladino, 16 Gaglietti, 17 Ballirano, 18 Vitale, 19 Brugognone, 20 Signorelli. All. Rocco.

Arbitro; Sig. D’Andria di Nocera Inferiore

1° Assistente: Sig. Longobardi di Castellammare di Stabia

2° Assistente: Sig. Pone di Nola

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Benevento, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 17 serie A e B girone C. Entrambe le squadre hanno iniziato con il piede giusto il torneo, gli azzurrini hanno vinto 2-0 sul campo del Frosinone mentre il Benevento ha surclassato il Crotone con un rotondo 5-0.