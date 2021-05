LIVE – Under 17, Napoli-Benevento 0-0: termina il primo tempo

12:20 Termina il primo tempo

39′ – Negli ultimi 10′ il Napoli ha aumentato molto la pressione: ci prova ancora Spavone con un tiro dalla distanza, pallone poco a lato

36′ – Grande occasione sprecata da parte del Napoli, Spavone dalla destra serve Marranzino che di prima intenzione colpisce il pallone di piatto che finisce alto sopra la traversa

32′ – Bella palla di De Pasquale per Spavone, che prova a liberarsi di un avversario ma il suo tiro è respinto da Sena

30′ – Punizione battuta da Prisco, cross in area dalla mediana, Marsiglia anticipa tutti ma il suo tocco finisce fuori

28′- Gran diagonale di Marchisano su assist di Spavone, pallone di pochissimo a lato

28′ – Ci prova anche Marranzino, il suo tiro è respinto dalla difesa Benevento: timida sua protesta per un fallo di mano

27′ – Percussione di De Pasquale dal lato sinistro, arriva in area si accentra tiro ma è attento Muraca

24′ – Giocata di Pellegrino che riesce dalla destra a entrare nell’area del Napoli, cross al centro su cui però nessuno interviene

21′ – Grande palla di Carnevale che con l’esterno serve Pesce, il 9 del Napoli si allarga un po’ troppo e prova il tiro sul primo palo da posizione defilata, Muraca respinge

18′ – Tiro dal limite di Prisco, deviata, la palla finisce sui piedi di Altamura ma il suo tiro è centrale: respinge Boffelli

17′ – Ammonito Pontillo che rompe linea e commette fallo a centrocampo

16′ – Spavone ruba palla nei pressi dell’area avversaria, verticalizza per Marranzino che colpisce il pallone quasi con la suola. Il suo tiro viene deviato anche da Riccio, Muraca blocca facile

9′ – Lancio del Benevento sulla sinistra a scavalcare la linea, fondamentale la chiusura di Marchisano su Pellegrino, poi corregge Hysaj in calcio d’angolo che si conclude con un nulla di fatto

8′ – Sugli sviluppi di un corner, ci prova in rovesciata Galletti ma blocca Boffelli

4′ – Lancio per Malva che viene fermato in fuorigioco

2′ – Prima azione del Napoli, Spavone per Marranzino che cicca il pallone e permette alla difesa dei sanniti di recuperare

11:35 Inizia il match con 5′ di ritardo rispetto all’orario previsto

Napoli (4-3-2-1): 1 Boffelli; 2 Marchisano, 6 Hysaj, 5 Pontillo, 3 Giannini; 4 Flora, 7 De Pasquale, 8 Spavone; 10 Marranzino, 11 Carnevale; 9 Pesce. All. Carnevale.

Benevento (4-3-1-2): 1 Muraca; 2 Galletti, 5 Riccio, 6 Veltri, 3 Sena; 8 Parisi, 4 Prisco, 11 Pellegrino; 10 Marsiglia; 9 Malva, 7 Altamura. All. Scarlato.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Benevento, gara valida per la quinta giornata del format con cui è ripartito il campionato Under 17 dopo sei mesi di sospensione a causa della pandemia, che prevede otto gironi da cinque squadre. Gli azzurrini hanno sei punti in classifica in virtù dei successi contro Ascoli e Frosinone e della sconfitta di Pescara. Il Benevento, invece, è a quota 4 punti per il pareggio contro l’Ascoli e la vittoria contro il Frosinone, nell’ultimo turno ha esercitato il turno di riposo. Il Napoli, per mirare al primo posto nel girone 7 che vale l’accesso ai quarti di finale, deve battere il Benevento e sperare che il

Pescara non le vinca tutte: oggi contro il Frosinone, nel recupero contro l’Ascoli e domenica prossima

proprio contro il Benevento, quando il Napoli eserciterà il turno di riposo.