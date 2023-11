RILEGGI LIVE – Under 17, Napoli-Bologna 2-5 brutto ko per gli azzurrini

Terminata la partita

92′ Castaldo per Sadiku che ci prova: para Petrone

90′ Concessi tre minuti di recupero

82′ Tre cambi nel Bologna: escono Di Costanzo, Gori e Saputo ed entrano Minelli, Urbanski e Cichy

78′ Gol del Bologna! Cross Sadiku dalla sinistra, Petrone non trattiene il pallone e Saputo insacca

75′ Cambi nel Bologna: escono Mazzetti e Negri ed entrano Colasanto e Sadiku

69′ Gol del Bologna!! Castaldo lancia per Negri che anticipa Petrone con tocco fino

66′ Napoli in dieci! Espulso Distratto D. per doppia ammonizione

64′ Gol del Bologna! Campanile di Tsioungaris non trattenuto da Petrone ed il pallone si deposita in rete

63′ Negri ci prova: pallone sull’esterno della rete

59′ Sostituzione Napoli: esce Raiola ed entra Cannavacciuolo

57′ Due cambi nel Bologna: escono Fiaschi e Vassallo ed entrano Boni e Muzzarelli

56′ Occasione Napoli! Pallone lanciato in avanti, Giglio ci crede, cercando di sfruttare un indecisione tra il portiere ed un difensore rossoblù, e tenta un pallonetto che termina fuori

5o’ Gol del Bologna!! Sul corner successivo, De Luca segna con un colpo di testa che va nell’angolino.

49′ Occasione Bologna! Bravissimo Petrone a salvare Castaldo

48′ Cambio nel Napoli: esce Picca ed entra Giglio

12.31 Inizato il secondo tempo

Termina il primo tempo

46′ Proteste Napoli per una trattenuta evidente su Picca, ma il direttore fa continuare

45′ Concesso un minuto di recupero

36′ Goool del Napoli! Il Bologna perde palla, Distratto D. la mette al centro per Picca che, tutto solo, riporta in vantaggio gli azzurrini

34′ Gol annulato al Bologna per un fuorigioco di Castaldo, servito da un ottimo Negri

31′ Gol del Bologna!!! Fiaschi salta di forza due avversari, arriva al limite dell’area e batte Petrone con bellissima conclusione nell’angolino

28′ Ammonito Distratto D.

26′ Goool del Napoli!!! Palla persa dal Bologna, Lombardo serve Raiola che prima manda al bar un avversario con una finta e poi batte Widmer con un diagonale

22′ Occasione Bologna! Negri la mette al centro per Mazzetta che, a quasi porta sguarnita, manda il pallone sopra la traversa

11′ Negri ci prova con il destro: para Petrone, pallone in corner

8′ Occasione Bologna Cross teso di Negri per Castaldo che, però, non arriva sul pallone in scivolata per un soffio

11.31 Gara iniziata

Le formazioni ufficiali

Napoli: 1 Petrone, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. , 4 Cimmaruta, 5 Cauteruccio, 6 Garofalo C., 7 Distratto D., 8 Lombardo, 9 Picca, 10 Raiola, 11 Arzillo. A disposizione 12 La Matta, 13 Khraban, 14 De Filippis, 15 Carofilo, 16 Esposito, 17 Cannavacciuolo, 18 Longano, 19 Minopoli, 20 Giglio Allenatore Nicola Liguori

Bologna: 1 Widmer, 2 Vassallo, 3 Tsioungaris, 4 Di Costanzo, 5 Gori, 6 De Luca, 7 Fiaschi, 8 Saputo, 9 Castaldo, 10 Mazzetti, 11 Negri. A disposizione 12 Barra, 13 Muzzarelli, 14 Colasanto, 15 Cichy, 16 Minelli, 17 Boni , 18 Urbanski, 19 Sadiku Allenatore Denis Biavati

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la nona giornata del girone C del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini non hanno ancora vinto una partita, sono reduci dalla sconfitta in trasferta a Pisa che ha spezzato i due pareggi consecutivi contro il Modena e lo Spezia. Il Bologna ha undici punti in classifica, è a ridosso della zona play-off ma è reduce da una sconfitta interna per 1-0 contro il Parma.