LIVE – Under 17, Napoli-Crotone 0-0: è cominciata la partita

15′ Assist di tacco di Caligiuri per Polimeni che ci prova: sfera che termina alta sopra la traversa

7′ Azione insistita su calcio d’angolo, Russo la mette al centro per Mazzone che stacca di testa: pallone a lato

2′ Ottimo lancio di Milo per Attanasio. L’azzurrino fa un pallonetto che sembra indirizzato verso la porta avversaria, ma l’azione viene fermata per fuorigioco

Iniziata la gara

Tra gli azzurri è squalificato D’Avino in difesa

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Turi, 2 Ruggiero, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Mazzone, 6 Manzo, 7 Vilardi, 8 Di Lorenzo, 9 Attanasio, 10 Russo, 11 Cuciniello a disposizione 12 Pellino, 13 Desiato, 14 Romano, 15 Di Lauro, 16 Balestriere, 17 Grieco, 18 Ceci, 19 Vigliotti, 20 Miele allenatore: Andrea Liguori

Crotone: 1 Gentile, 2 Mauriello, 3 Lupinacci, 4 Polimeni, 5 Bianchi, 6 D’Amora, 7 Scandale, 8 Caligiuri, 9 Valente, 10 Aprile, 11 Elia a disposizione 12 Scarriglia, 13 Russo, 14 De Leo, 15 Procopio, 16 Tosto, 17 Greco 18 Mautone allenatore Massimiliano Corrado

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Crotone, gara valida per l’ottava giornata del campionato Under 17 girone C. L’Under 17 del Napoli, dopo il pareggio contro la Salernitana, torna in campo al Kennedy per cercare di andare alla ricerca di Benevento, Roma e Lazio che precedono gli azzurrini in classifica. Il Benevento è primo con tre punti in più e oggi esercita il turno di riposo, la Roma e la Lazio, avanti rispettivamente di due e una lunghezza in più, hanno giocato una gara in meno rispetto ai ragazzi di mister Liguori. Al Kennedy arriva il Crotone, che nell’ultimo turno ha riposato e finora ha portato a casa solo sei punti in classifica, ottenuti con la vittoria interna contro il Perugia e il successo sul campo dell’Ascoli. La squadra marchigiana è ultima con un solo punto e contro il Crotone incassò un sonoro 5-1 tra le mura amiche.