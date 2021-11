LIVE – Under 17, Napoli-Crotone 1-0: Attanasio colpisce la traversa

80 Altro cambio nel Napoli: esce Manzo per infortunio ed entra Romano, che fa il terzino destro mentre Ruggiero si posiziona come difensore centrale.

76′ Bella intuizione di Grieco per Ceci, ma Gentile esce con i tempi giusti e blocca la sfera

70′ Diagonale di Mautone in area di rigore azzurra: pallone a lato

68′ Sostituzione anche nel Crotone: Procopio entra al posto di Aprile

68′ Due cambi per mister Liguori: Miele e Grieco subentrano al posto di Attanasio e Cuciniello

65′ Occasione Napoli. Cross dalla destra sul secondo palo per Attanasio che di sinistro colpisce la traversa a pochi centrimetri dalla porta

61′ Mauriello la tocca per Mautone, ma è bravo Ruggiero a mandare la palla in calcio d’angolo

60 ‘ Palla in verticale di Russo per Attanasio, che prova il diagonale: sfera che termina a lato

59′ Primo cambio anche per mister Liguori: Ceci, ragazzo napoletano che giocava con il Legia Varsavia, subentra al posto di Vilardi. Per Ceci è il debutto in maglia azzurra.

57′ Sostituzione nelle fila del Crotone: Mautone subentra a Valente

55′ Sul corner successivo, ci prova Mazzone: pallone abbondantemente a lato

55′ Gran tiro di Vilardi dalla distanza: Gentile manda in corner con un colpo di reni

53′ Calcio d’angolo corto del Crotone, Valente ci prova: bravo Turi a parare

46′ Di Lorenzo per Vilardi, che non riesce a tirare ma serve Cuciniello che prova un tiro a giro: grandissima parata di Gentile

Cominciato il secondo tempo

Terminata la prima grazione di gara

42’ Occasione per Valente che tira di piatto: è bravisso Tortora a salvare sulla linea

38′ Gooool del Napoli!!!!! Palla in verticale per Cuciniello, che salta tre avversari, entra in area di rigore e batte Gentile

37’Cross di Scandale che attraversa tutta l’area di rigore partenopea

34′ Sponda di testa di Vilardi per Attanasio, che tenta la conclusione: respinta di Gentile

24′ Cross dalla sinistria di Cuciniello, Attanasio viene anticipato. Sul rinvio dei giocatori del Crotone arriva Di Lorenzo che prova il tiro: pallone a lato

15′ Assist di tacco di Caligiuri per Polimeni che ci prova: sfera che termina alta sopra la traversa

7′ Azione insistita su calcio d’angolo, Russo la mette al centro per Mazzone che stacca di testa: pallone a lato

2′ Ottimo lancio di Milo per Attanasio. L’azzurrino fa un pallonetto che sembra indirizzato verso la porta avversaria, ma l’azione viene fermata per fuorigioco

Iniziata la gara

Tra gli azzurri è squalificato D’Avino in difesa

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Turi, 2 Ruggiero, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Mazzone, 6 Manzo, 7 Vilardi, 8 Di Lorenzo, 9 Attanasio, 10 Russo, 11 Cuciniello a disposizione 12 Pellino, 13 Desiato, 14 Romano, 15 Di Lauro, 16 Balestriere, 17 Grieco, 18 Ceci, 19 Vigliotti, 20 Miele allenatore: Andrea Liguori

Crotone: 1 Gentile, 2 Mauriello, 3 Lupinacci, 4 Polimeni, 5 Bianchi, 6 D’Amora, 7 Scandale, 8 Caligiuri, 9 Valente, 10 Aprile, 11 Elia a disposizione 12 Scarriglia, 13 Russo, 14 De Leo, 15 Procopio, 16 Tosto, 17 Greco 18 Mautone allenatore Massimiliano Corrado

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Crotone, gara valida per l’ottava giornata del campionato Under 17 girone C. L’Under 17 del Napoli, dopo il pareggio contro la Salernitana, torna in campo al Kennedy per cercare di andare alla ricerca di Benevento, Roma e Lazio che precedono gli azzurrini in classifica. Il Benevento è primo con tre punti in più e oggi esercita il turno di riposo, la Roma e la Lazio, avanti rispettivamente di due e una lunghezza in più, hanno giocato una gara in meno rispetto ai ragazzi di mister Liguori. Al Kennedy arriva il Crotone, che nell’ultimo turno ha riposato e finora ha portato a casa solo sei punti in classifica, ottenuti con la vittoria interna contro il Perugia e il successo sul campo dell’Ascoli. La squadra marchigiana è ultima con un solo punto e contro il Crotone incassò un sonoro 5-1 tra le mura amiche.