LIVE – Under 17, Napoli-Frosinone: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Turi, 2 Tuccillo, 3 Di Lauro, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Tortora, 9 Solmonte, 10 Russo, 11 Attanasio. A disp. 12 Pellino, 13 Ascolese, 14 Romano, 15 Milo, 16 Cinquegrana, 17 Cuciniello, 18 Grieco, 19 Mazzeo, 20 Vigliotti.

Frosinone: 1 Stellato, 2 Quadraccia, 3 Ferrari, 4 Di Mauro, 5 Oddi, 6 Stazi, 7 Romano R., 8 Evangelisti, 9 D’Andrea, 10 Zanchetta, 11 Mezsargs. A disp. 12 Minicangeli, 13 Stefanelli, 14 Fratarcangeli, 15 Severino, 16 Romano A., 17 Cipolla, 18 Coletta, 19 Voncina, 20 Salvatori.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 17 serie A e B girone C. Si recupera la prima di ritorno, una delle due giornate posticipate per la recrudescenza dei contagi da Covid-19 avvenuta a gennaio. Il Napoli non gioca dal 30 gennaio, dal pareggio in trasferta contro l’Ascoli ultimo in classifica. Domenica scorsa gli azzurrini non hanno giocato, la gara contro il Cosenza è stata rinviata a causa del focolaio nella squadra calabrese. Il Napoli è quinto in classifica a 24 punti, gli stessi del Cosenza. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte dei tre gironi si qualificano ai play-off, il Napoli combatte per andare oltre la regular season. Il Frosinone è a quota sedici punti, all’andata finì 2-0 per gli azzurrini.