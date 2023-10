LIVE – Under 17, Napoli-Juventus 0-1: fine primo tempo

Fine primo tempo

47′ – Cross di Contarini dalla sinistra che attraversa tutta l’area senza deviazioni

45′ – 3′ di recupero

43′ – Il Napoli abbassa Giglio trequartista con Distratto D. in coppia con Iovine

42′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Lombardo – infortunio muscolare sul tiro precedente e Picca, dentro Raiola e Iovine

38′ – Azione del Napoli, Distratto D. scarica per Lombardo che calcia in diagonale in area di rigore, prova anche Giglio ad arrivare ma il pallone termina a lato

37′ – Sugli sviluppi di un corner, stacca al centro Giardino, provvidenziale il salvataggio nell’area piccola di Distratto F.

35′ – Cross dalla sinistra di Contarini, tiro di Leone di sinistro al volo, pallone a lato

34′ – Tiro dalla distanza di Keutgen blocca Gisondi

32′ – Tiro di Cimmaruta dalla distanza che viene deviato finisce direttamente tra le braccia del portiere

31′ – Cross dalla sinistra teso di Contarini, Leone per un soffio non ci arriva sul secondo palo

28′ – Tiro dalla distanza di Lombardo che finisce a lato

27′ – Traversa del Napoli! Bellissima girata di Distratto D. su tiro cross di Lombardo che si stampa sul legno. I tiri di Picca e Cimmarutta vengono poi respinti

24′ – Grande azione di Cimmaruta dopo un recupero di Cauteruccio, salta un avversario, tiro di poco a lato deviato in corner. Su successivo corner nulla di fatto

18′ – Conclusione dal limite di Keutgen, pallone di poco a lato

17′ – Altro gol annullato a Leone per fuorigioco, aveva beffato Gisondi da posizione defilata sul primo palo

16′ – Gran palla di Distratto D. imbucata per Picca, che viene anticipato dall’ottima uscita di Radu

15′ – Gol annullato alla Juve a Leone per fuorigioco, che aveva superato Gisondi

14′ – Conclusione di Contarini dalla distanza, respinge Gisondi. Sulla respinta scampato pericolo per il Napoli, fuorigioco.

12′ – Gisondi sul rinvio favorisce la ripartenza del Napoli, ottima sponda che mette Giglio in condizione di arrivare a tu per tu col portiere, pallonetto che lo scavalca, ma è provvidenziale il salvataggio di Zingone sulla linea

11′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca Montero – figlio d’arte -, ma blocca Gisondi

7′ – Juve in vantaggio. Ha segnato Leone. Azione a ridosso del limite dell’area, palla recuperata dai bianconeri e Leone dalla destra batte Gisondi che riesce solo a toccarla.

1′ – Juve recupera palla e tira dal limite dell’area con Leone, pallone ribattuto da C. Garofalo

Inizia il match batte il Napoli

Napoli con il 4-3-1-2: Gisondi; Cauteruccio, Garofalo P., Garofalo C., F. Distratto; Cimmaruta, Longano, Lombardo; Distratto D.; Picca, Giglio.

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Cauteruccio, 3 Distratto F. (C), 4 Longano, 5 Garofalo P., 6 Garofalo C., 7 Cimmaruta, 8 Lombardo, 9 Picca, 10 Distratto D., 11 Giglio. A disp. 12 La Matta, 13 Cufino, 14 Carofilo, 15 Enogheghase, 16 Iovine, 17 Raiola, 18 Ricciardi, 19 Cannavacciuolo, 20 Minopoli. All. Liguori.

Juventus: 1 Radu, 2 Zingone, 3 Contarini, 4 Vallana, 5 Montero Benia (C), 6 Rizzo, 7 Lontani, 8 Keutgen, 9 Giardino, 10 Sosna, 11 Leone. A disp. 12 Marcu, 13 Dimitri, 14 Verde, 15 Grelaud, 16 Mazur, 17 Bellino, 18 Bibishkov, 19 Russo, 20 Merola. All. Rivalta.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Juventus, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini hanno giocato solo tre partite avendo esercitato il turno di riposo alla prima giornata e sono ancora fermi a zero punti in virtù delle sconfitte contro il Sassuolo e il Genoa in trasferta, la Sampdoria in casa. La Juventus è a quota sette punti, nell’ultimo turno ha battuto 1-0 il Parma. Dopo la sconfitta all’esordio sul campo della Cremonese, i bianconeri hanno ottenuto due vittorie contro Reggiana e Parma e un pareggio nel derby contro il Torino.